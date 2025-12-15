Uno de los estados con más dominicanos en EE. UU. figura entre los más limpios del país

La bandera dominicana ondea en Connecticut, sostenida por un nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Con una población dominicana de 65,132 personas, Connecticut se posiciona como el séptimo estado donde viven más dominicanos en Estados Unidos y, al mismo tiempo, encabeza el listado de los estados con mejores condiciones de limpieza y salud ambiental del país, según un estudio de la firma de investigación Swiftdrain.

El análisis evaluó los 50 estados a partir de nueve indicadores clave relacionados con la salud pública y el cuidado ambiental, entre ellos la calidad del agua potable, la contaminación del aire (PM2.5), la higiene hospitalaria, los hábitos de limpieza en el hogar, el volumen de residuos en rellenos sanitarios, la disponibilidad de baños públicos, el reciclaje per cápita, la liberación de químicos tóxicos y la presencia de sitios de desechos peligrosos.

Resultados del estudio

Connecticut obtuvo el puntaje más alto del país (72.83) gracias a un desempeño sólido y consistente en casi todas las categorías.

El estado lidera en higiene hospitalaria, presenta el menor volumen de residuos en rellenos sanitarios a nivel nacional y mantiene bajos niveles de liberación de químicos tóxicos. Además, su agua potable se ubica entre las más limpias del país y la calidad del aire se mantiene dentro de rangos considerados saludables.

El estudio destaca que estos resultados están vinculados a décadas de regulaciones ambientales estrictas y a inversiones sostenidas en infraestructura, particularmente en sistemas de tratamiento de agua, control de contaminación y reciclaje, factores que inciden directamente en la calidad de vida de sus residentes.

Impacto en la comunidad dominicana

Para la numerosa comunidad dominicana que reside en el estado, estas condiciones representan un entorno más saludable, con menor exposición a contaminantes y mejores servicios públicos, un aspecto clave en el bienestar de las familias y en la prevención de enfermedades.

En el ranking nacional, Maine ocupa el segundo lugar, impulsado por la tasa de reciclaje más alta del país y una de las mejores calidades de aire, mientras que Wyoming se posiciona tercero, destacando por tener el aire más limpio de Estados Unidos y una alta disponibilidad de baños públicos, aunque enfrenta desafíos por la liberación de químicos derivados de su actividad industrial.

Otros estados del noreste también figuran entre los mejor evaluados, como Delaware, Massachusetts, Vermont y Rhode Island, lo que refuerza la tendencia de políticas ambientales más estrictas en esa región del país.

En contraste, el estudio ubica a Michigan, Pennsylvania y Nuevo México entre los estados con peores condiciones ambientales, debido a altos volúmenes de residuos, numerosos sitios de desechos peligrosos y elevados niveles de contaminación química, lo que resalta aún más el desempeño de Connecticut en materia de limpieza y salud pública.