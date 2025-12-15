Embajada de EE. UU. exhorta a estadounidenses verificar vigencia de pasaporte antes de viajar a RD

Pasaporte de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo exhortó este lunes a los ciudadanos estadounidenses a verificar la vigencia de sus pasaportes antes de viajar durante la temporada festiva.

La legación diplomática informó que el pasaporte debe de estar vigente durante toda la estadía en República Dominicana, y de forma ideal, al menos seis meses después de la fecha prevista de regreso.

También advirtió en su columna semanal "Pregúntale al cónsul" que algunos países pueden negar la entrada si el documento está próximo a vencer y que las aerolíneas podrían impedir el abordaje cuando no se cumpla con la validez requerida.

"Para evitar contratiempos de último minuto, renueve su pasaporte con anticipación si la fecha de expiración se acerca. Visite travel.state.gov para obtener información sobre cómo renovar su pasaporte estadounidense", expresa la columna.

Finalmente, la Embajada de Estados Unidos extendió sus mejores deseos por unas felices fiestas y un año nuevo próspero, saludable y seguro para todos los viajeros.

Pasaporte vencido

A mediados del año 2022, los Estados Unidos anunció que sus ciudadanos no podrían viajar con el pasaporte vencido.

Esto se traduce a que, si el ciudadano estadounidense se encuentra fuera de su país, no podrá usar su pasaporte para regresar a EE. UU., si este se encuentra vencido, por lo que deberá renovarlo cuanto antes.

"Después del 30 de junio de 2022, los ciudadanos estadounidenses ya no podrán usar su pasaporte vencido para regresar a los Estados Unidos. Para renovar su pasaporte, agende una cita con nosotros", escribió la embajada en un comunicado.