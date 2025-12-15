EE. UU. respalda programa P4000 para fortalecer la Policía Nacional Haitiana

Fotografía que muestra a un integrante de la Policía frente a la comisaría en Petite Rivière de l'Artibonite (Haití). ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo este lunes a la iniciativa P4000, un programa de formación destinado a fortalecer la Policía Nacional Haitiana (PHN) mediante la capacitación de 4,000 nuevos agentes en un período de 18 meses.

Según la embajada de Estados Unidos en Haití, el objetivo del programa es reforzar las capacidades operativas de la PNH en un contexto marcado por la crisis que enfrente la seguridad del país caribeño.

"Estados Unidos apoya la iniciativa P4000 para capacitar a cadetes que se unan a la Policía Nacional Haitiana (PNH). El objetivo es capacitar a 4,000 nuevos oficiales de la PNH. La seguridad de Haití es importante para Estados Unidos", posteó en su cuenta de X.

Primera selección

Por otro lado, la página oficial de la Policía Haitiana en X informó que, como parte del programa, ya se desarrolla la primera cohorte integrada por 886 aspirantes, quienes completaron sus primeras tres semanas de entrenamiento.

Anunció que, durante este período inicial, se realizaron intercambios entre los cadetes y representantes internacionales enfocándose en "disciplina, formación básica y valores institucionales".

La iniciativa P4000 busca acelerar el fortalecimiento de la fuerza policial haitiana, considerada clave para enfrentar la violencia armada y restablecer el orden público, en coordinación con socios internacionales.

Estados Unidos destacó que continuará apoyando los esfuerzos de Haití para construir instituciones de seguridad más sólidas y profesionales, como parte de una estrategia más amplia para contribuir a la paz y la estabilidad en la región.