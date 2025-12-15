Antes de hacerse viral, el mapache "borracho" de EE. UU. ya había cometido varios "delitos"

Imagen del mapache encontrado desmayado en el baño de una licorera. ( FUENTE EXTERNA )

El mapache que se hizo famoso tras irrumpir en una licorería de Ashland, Virginia, no era un improvisado ni un infractor ocasional. Autoridades del condado de Hanover confirmaron que el animal ya había protagonizado varios incidentes antes de convertirse en una sensación viral por beber alcohol, destrozar botellas y quedarse encerrado en el baño del establecimiento.

El episodio más reciente ocurrió a finales de noviembre, cuando el mamífero ingresó sin autorización a una tienda de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) de Virginia, provocó daños estimados en unos 250 dólares y fue encontrado aparentemente intoxicado, tirado junto al inodoro.

Tras ser rescatado, pasó varias horas bajo observación en un refugio antes de ser liberado.

Sin embargo, según relató Samantha Martin, oficial de Protección Animal del condado, este no fue el primer "robo" del mapache. En un pódcast oficial difundido el 11 de diciembre, la funcionaria reveló que el animal había ingresado en al menos otras dos ocasiones al mismo centro comercial.

"Supuestamente, este es su tercer robo. Ha entrado a un estudio de karate y, en otra ocasión, al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), donde se comió algunos aperitivos", explicó Martin, al describir el historial del mapache.

Impacto en la comunidad y acciones oficiales tras los hechos

La acumulación de incidentes convirtió al animal en una figura casi legendaria en la ciudad, alimentando el humor en redes sociales y dando pie a campañas comerciales y comunitarias. El condado lanzó camisetas con la imagen del llamado Ashland Drunk Raccoon, cuya venta ha recaudado cerca de 200,000 dólares destinados a refugios de animales y programas de protección de vida silvestre.

Pese al tono jocoso que rodea el caso, las autoridades recordaron que el consumo de alcohol es peligroso para los animales y que estos comportamientos, aunque llamativos, pueden causar daños materiales y riesgos para su salud.

El famoso mapache, convertido ya en un reincidente conocido por las autoridades locales, fue finalmente devuelto a su hábitat natural, no sin antes dejar una estela de "delitos" que lo posicionan como uno de los infractores más inusuales de Ashland.