NY es el octavo estado que entrega más licencias de conducir a migrantes indocumentados

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió el viernes que el gobierno federal podría retener hasta 73 millones de dólares en fondos para carreteras a Nueva York si el estado no corrige supuestas irregularidades en la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL) a inmigrantes que ya no cuentan con autorización legal para residir en el país.

Según Duffy, Nueva York se convirtió en el octavo estado que emite de forma rutinaria este tipo de licencias, las cuales —afirmó— permanecen vigentes incluso después de que los conductores pierden su estatus migratorio. El funcionario sostuvo que estas prácticas representan un riesgo para la seguridad pública, ya que los conductores de camiones y autobuses transportan pasajeros o cargas de hasta 36,000 kilos por las carreteras del país.

Nueva York es el cuarto estado gobernado por demócratas señalado públicamente por Duffy, tras críticas similares dirigidas a California, Pensilvania y Minnesota. No obstante, el Departamento de Transporte también ha enviado cartas a otros estados sin declaraciones públicas, entre ellos Texas y Dakota del Sur, ambos gobernados por republicanos.

Las auditorías federales detectaron licencias con fechas de validez superiores a las permitidas y casos en los que presuntamente no se verificó el estatus migratorio de los solicitantes antes de emitir la licencia. Los investigadores revisan solo una muestra limitada de licencias en cada estado, pero Duffy aseguró que el alto porcentaje de irregularidades apunta a un problema sistémico.

Revisión federal y accidente mortal

La revisión federal comenzó este verano, pero cobró mayor urgencia tras un accidente mortal en Florida, ocurrido en agosto, en el que un camionero sin autorización migratoria realizó una maniobra ilegal y causó la muerte de tres personas. Aunque las normas que rigen estas licencias existen desde hace años, el Departamento de Transporte ha intensificado su aplicación.

Duffy afirmó que más de la mitad de las licencias revisadas en Nueva York fueron emitidas de forma indebida. "Esto no es solo un error, es una negligencia por parte de los líderes estatales", declaró, insistiendo en que la iniciativa responde a criterios de seguridad y no políticos.

En Texas, casi la mitad de las 123 licencias revisadas presentaron fallas, mientras que en otros estados el número de casos fue menor, pero con problemas similares. En California, tras las advertencias federales, el estado ya ha revocado unas 21,000 licencias comerciales emitidas incorrectamente.

El Departamento de Transporte también ha amenazado con retener 182 millones de dólares a Texas y 160 millones a California si no reforman sus programas. Hasta ahora, ningún estado ha perdido fondos por este motivo, aunque California sí perdió 40 millones de dólares en una revisión independiente relacionada con el cumplimiento de los requisitos de dominio del inglés para camioneros.

Reacción de Nueva York

Las autoridades de Nueva York rechazaron las acusaciones. El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados estatal, Walter McClure, aseguró que el estado cumple plenamente con las normas federales y acusó a Duffy de tergiversar la situación. "Las licencias comerciales están reguladas por el gobierno federal, y Nueva York ha cumplido y seguirá cumpliendo con esas reglas", afirmó en un comunicado.

Esta no es la primera vez que Duffy amenaza con retirar fondos federales a Nueva York. Anteriormente lo hizo por el peaje por congestión vehicular en la ciudad y por preocupaciones sobre la seguridad en el metro. Además, el Departamento de Transporte suspendió 18,000 millones de dólares para proyectos de infraestructura, incluido un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson, citando dudas sobre criterios de gasto.

A nivel nacional, los inmigrantes representan cerca del 20% de los conductores de camiones, aunque las licencias comerciales para conductores no domiciliados equivalen a solo el 5% del total, unos 200,000 conductores. Intentos recientes del gobierno para restringir aún más estas licencias fueron bloqueados temporalmente por un tribunal.

Mientras organizaciones del sector camionero han respaldado las medidas para sacar de circulación a conductores no cualificados, grupos defensores de inmigrantes alertan que las políticas han provocado acoso y discriminación, llevando a algunos conductores a abandonar la industria.