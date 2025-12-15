Trump evalúa reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

El presidente estadounidense, Donald Trump (C), muestra una orden ejecutiva firmada que designa el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración podría impulsar la flexibilización de las restricciones federales sobre la marihuana, reclasificándola como una droga menos peligrosa.

"Lo estamos considerando", declaró Trump a la prensa cuando le preguntaron si se estaba discutiendo una orden ejecutiva sobre el tema.

"Mucha gente quiere que se lleve a cabo la reclasificación, porque ello daría lugar a una gran cantidad de investigaciones que no se pueden realizar a menos que se reclasifique, así que la estamos considerando seriamente", dijo.

A nivel federal, la marihuana está actualmente clasificada como una sustancia de la Lista I (1), al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD. El gobierno considera que estas drogas tienen un alto potencial de abuso y no tienen un uso aceptado para el tratamiento médico.

Sin embargo, decenas de estados de Estados Unidos ya cuentan con programas legales de marihuana medicinal, y muchos también han aprobado su uso recreativo.

Según un informe reciente de The Washington Post, Trump pretende impulsar una reclasificación a la Lista III, que incluye sustancias que se consideran con valor médico y menor potencial de abuso.

Implicaciones y contexto de la reclasificación federal de la marihuana

Esa categoría incluye la ketamina y los esteroides anabólicos.

La reclasificación no significa legalización ni despenalización, pero la flexibilización de las restricciones federales podría tener efectos en cadena, como la reducción de las barreras para llevar a cabo investigaciones.

También podría tener importantes implicaciones fiscales para las empresas que cultivan y venden cannabis de forma legal.

El presidente de Estados Unidos no puede reclasificar una droga de forma unilateral. The Washington Post informó de que se prevé que Trump firme una orden ejecutiva en la que se ordene a las agencias federales que procedan a la reclasificación.

La administración del demócrata Joe Biden ya había intentado la reclasificación, pero los esfuerzos se estancaron y no se completaron antes de que Trump asumiera el cargo a principios de 2025.