Adriano Espaillat destaca su agenda legislativa de 2025 con cerca de 40 proyectos de ley presentados

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (NY-13) presentó este martes un balance de su gestión legislativa durante 2025, en el marco de la primera sesión del 119.º Congreso de Estados Unidos, en el que resaltó la introducción de casi 40 proyectos de ley enfocados en atender las principales necesidades de los residentes de su distrito en Nueva York.

De acuerdo con el legislador, su agenda prioriza áreas como la atención médica, la seguridad alimentaria, la educación, la inmigración, la seguridad comunitaria, la infraestructura y la asequibilidad económica, con un énfasis especial en las familias trabajadoras, los jóvenes, los adultos mayores y las pequeñas empresas.

"Durante el 119.º Congreso, me enorgullece haber introducido piezas legislativas que responden directamente a las necesidades e inquietudes de mis constituyentes y a los desafíos que enfrentan las comunidades en todo el país", expresó Espaillat.

Agregó que las iniciativas presentadas buscan fortalecer el acceso a servicios esenciales y proteger a las familias que residen en su distrito.

Las propuestas

Entre las propuestas legislativas más destacadas impulsadas por Espaillat en 2025 se encuentra la Ley de Estabilidad en Capacitación y Nutrición (H.R. 2974), orientada a garantizar el acceso a cupones de alimentos para personas mayores y sus familias, así como la Ley de la Moneda Conmemorativa Roberto Clemente (H.R. 1787), que reconoce el legado del histórico pelotero y activista puertorriqueño.

También figura la Ley de Buen Inicio en la Universidad (H.R. 6133), que propone la creación de un programa de becas para ampliar los programas de universidad temprana y cursos de doble inscripción para estudiantes de secundaria.

En materia migratoria, destacó la Ley de Protección de Lugares Sensibles (H.R. 1061), que busca prohibir redadas en lugares de culto, centros de salud y escuelas, y la Ley de Rendición de Cuentas del Personal de Control Migratorio con el Porte de Cámaras Corporales (H.R. 4651), que exige el uso de cámaras corporales por parte de agentes migratorios en servicio.

La agenda incluye además la Ley de Vivienda para Sobrevivientes de Grandes Desastres (H.R. 426), destinada a facilitar el acceso a asistencia de FEMA mediante la ampliación de los métodos para demostrar la propiedad de viviendas afectadas.

La Ley de Reducción de Daños a Través de la Participación Comunitaria (H.R. 5844), enfocada en fortalecer la seguridad pública en la ciudad de Nueva York.

Espaillat indicó que continuará promoviendo iniciativas legislativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes del distrito 13 de Nueva York y a responder a los desafíos que enfrentan las comunidades a nivel nacional.