Samaná suma vuelos directos desde Francia con Air Caraïbes

Ejecutivos de Aerodom, Air Caraïbes y funcionarios reciben el primer vuelo desde Francia a Samaná. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom) informó este martes sobre el inicio de operaciones de la aerolínea Air Caraïbes en el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch – El Catey (AZS), en Samaná, con una nueva ruta directa entre París-Orly y esa provincia del nordeste del país.

El vuelo inaugural llegó el 15 de diciembre y fue recibido con un acto encabezado por representantes de Aerodom y del Ministerio de Turismo, como parte de los esfuerzos para ampliar la conectividad aérea entre la República Dominicana y Francia.

Con esta ruta, Air Caraïbes establece una conexión directa entre París y Samaná, y ofrecerá además un vuelo de retorno hacia París-Orly con escala en Santo Domingo. De acuerdo con Aerodom, se trata de la única aerolínea francesa que actualmente conecta la capital francesa con Samaná.

La aerolínea indicó que esta tercera escala en el país permitirá a los pasajeros acceder a distintos destinos dentro del territorio dominicano y facilitará la creación de itinerarios multidestino.

Durante la temporada de invierno, Air Caraïbes operará hasta dos vuelos semanales hacia Samaná, los lunes y sábados, lo que incrementará la oferta de asientos desde el mercado francés hacia la región.

"La llegada de Air Caraïbes a Samaná representa un paso clave para continuar posicionando a la región como un destino turístico premium y altamente conectado. Air Caraïbes es, en efecto, la primera aerolínea regular en operar hacia Samaná desde hace varios años", afirmó Alexandra Malvezin, directora comercial de Aerodom.

La ejecutiva señaló que atraer nuevas rutas y socios aéreos que contribuyan a diversificar la oferta y al desarrollo económico y social de las comunidades forma parte de las prioridades de la empresa concesionaria.

Por su parte, Hugues Heddebault, Chief Commercial Officer de Air Caraïbes, expresó que la nueva ruta refuerza la presencia de la aerolínea en la República Dominicana, donde opera desde hace más de 13 años.

"Con Samaná continuamos nuestra misión: ser mucho más que una aerolínea, un verdadero vínculo entre Francia y el Caribe, ofreciendo una experiencia de viaje única y moderna gracias al Airbus A350-900, un avión de última generación que minimiza el impacto ambiental", indicó.

Desarrollo aeroportuario

En una nota de prensa, Aerodom destacó que Samaná ha registrado un crecimiento sostenido de su infraestructura turística y de servicios, impulsado en parte por el aumento de conexiones aéreas hacia la región.

Recientemente, el aeropuerto internacional de El Catey incorporó una nueva terminal de aviación privada, construida y operada por Universal Aviation, destinada a la atención de vuelos ejecutivos y privados.

Según la empresa, esta instalación busca ampliar la oferta de servicios del aeropuerto y fortalecer el posicionamiento de Samaná dentro del segmento de aviación privada.

Aerodom reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad aérea del país y apoyar el desarrollo turístico de Samaná.

La empresa forma parte de VINCI Airports, operador aeroportuario privado que gestiona más de 70 aeropuertos en 14 países y que opera en la República Dominicana desde 2016, tras adquirir el 100 % de las acciones de Aerodom.