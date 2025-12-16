Decomisan 300 libras de metanfetamina ocultas en un camión cargado de lechosas en NY

El alijo de metanfetamina decomisado en Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre vinculado al cártel de Sinaloa fue arrestado luego de que agentes antidrogas encontraran 300 libras (unos 130 kilogramos) de metanfetamina cristalina oculta dentro de las maderas de los contenedores de frutas en Brooklyn.

El alijo, considerado la mayor cantidad de metanfetamina incautada en la historia reciente de la ciudad de Nueva York, está valorado en alrededor de un millón de dólares, informó ABC News.

Tras recibir una pista, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) interceptó el camión la semana pasada. Durante la inspección, los agentes descubrieron la droga escondida entre cajas de papayas (lechosa). También se encontró una pistola cargada dentro del vehículo.

El conductor del camión, identificado como Víctor Garrido, fue arrestado y enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. Fuentes indicaron que el sospechoso tenía antecedentes penales por delitos de drogas y tráfico de personas.

Así fue el hallazgo

Los agentes de la DEA interceptaron el camión de frutas tras recibir información confidencial. Al abrir el tráiler, parecía estar lleno únicamente de cajas de lechosas. Sin embargo, según explicaron las autoridades, los contrabandistas habían aserrado compartimentos en los palés de madera para ocultar los paquetes de droga.

"Este es uno de los métodos de contrabando más singulares que hemos visto en la historia reciente", dijo Frank Tarentino, agente especial a cargo de la división de Nueva York de la DEA.

Las imágenes captadas muestran cajas de esta fruta tropical apiladas en la parte trasera del camión. "Sorprendentemente, las drogas no estaban escondidas dentro de las frutas ni de las cajas, sino dentro de la madera de los propios palés", señalaron las autoridades.

Vínculos con Sinaloa

Según medios estadounidenses, los agentes involucrados indicaron que han rastreado la droga desde Brooklyn hasta Sinaloa, México, donde opera el cártel de Sinaloa.

"Este decomiso está directamente relacionado con el cártel de Sinaloa, que es uno de los dos cárteles más importantes responsables del fentanilo y la metanfetamina que están inundando Estados Unidos y matando a estadounidenses", declaró Tarentino.

"La organización utilizó ingenio y habilidad para esconder estos kilogramos dentro de los propios palés, de manera que quedaran ocultos a simple vista", añadió.

La ciudad de Nueva York es un centro de drogas con destino al noreste y los agentes creen que la droga iba a ser vendida en toda el área.