Estados Unidos cancela acuerdo tecnológico con Reino Unido por negociaciones comerciales
Washington espera que el Reino Unido realice "avances sustanciales" en las negociaciones comerciales para reanudar el acuerdo de cooperación
Estados Unidos suspendió una alianza tecnológica con Reino Unido por considerar que no hay avances "sustanciales" en las conversaciones comerciales entre ambos países, informó el martes la Casa Blanca.
Donald Trump firmó este acuerdo junto al primer ministro británico,
- Ambos países suscribieron el "Acuerdo de Prosperidad Tecnológica" sobre inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil durante la visita de Trump a Reino Unido en septiembre.
Unión Europea impone tasa a pequeños paquetes para frenar avalancha de envíos desde China
La UE investiga a Google por penalizar a algunos medios en sus resultados de búsqueda
La UE impone una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk
Lo que espera Washington
Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, declaró en X que Reino Unido debe realizar "avances sustanciales" en las negociaciones comerciales para reanudar el acuerdo de cooperación tecnológica.
Londres y Washington firmaron un acuerdo comercial en mayo de 2025 con el que Reino Unido conseguía una reducción de los aranceles impuestos por Trump contra el acero y el aluminio a cambio de importar más productos agrícolas y de manufactura desde Estados Unidos.