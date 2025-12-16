EE. UU. advierte a operadores aéreos sobre la seguridad de sobrevolar Venezuela

El espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía quedó completamente vacío después de la notificación de la FAA de los Estados Unidos a las aerolíneas el pasado 1 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos emitió este martes otra advertencia a los operadores aéreos, debido al empeoramiento de la seguridad en el espacio aéreo de Venezuela.

En el aviso publicado en la página web oficial de la FAA (por sus siglas en inglés) recomendaron a las aerolíneas actuar con precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía en todas sus altitudes.

"Se recomienda a los operadores ejercer precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela", expresa el aviso.

Anunciaron que las amenazas podrían representar un riesgo potencial para todas las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante los sobrevuelos, las fases de llegada y salida de los vuelos en los aeropuertos y aeronaves en tierra.

Primer aviso

El pasado sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano "cerrado", por lo que las compañías internacionales que operan en el país suramericano han anunciado que evalúan la situación y toman precauciones.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, aseguró, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".