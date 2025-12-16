La embajadora de Estados Unidos en el país visita el Central Romana

La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, durante su visita a las instalaciones del Central Romana Corporation. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, visitó este martes las instalaciones del Central Romana Corporation para conocer de primera mano sus operaciones, a dos semanas de que la diplomática anunciara que sería la primera entidad privada que visitaría como líder de la misión estadounidense.

Campos estuvo acompañada del presidente de la empresa azucarera, Pepe Franjul Junior. En el encuentro, ambos conversaron "sobre la importancia estratégica de la empresa, responsable del 60 % de la producción nacional de azúcar", de acuerdo a una publicación de la embajada en su cuenta de X.

Asimismo, conversaron sobre el rol de la República Dominicana como el tercer principal proveedor del dulce y sus derivados a los Estados Unidos, el cual calificaron como "sólido".

"La relación económica entre los Estados Unidos y la República Dominicana se fortalece cuando existe diálogo directo y cooperación basada en hechos. Central Romana es un actor clave dentro de esa relación, y conocer de primera mano sus operaciones y su impacto social reafirma la importancia de trabajar juntos como socios estratégicos para el desarrollo económico de ambos países", destacó Campos.

La embajadora de EE. UU., Leah F. Campos, visitó las instalaciones de Central Romana (@centralromanacorp), donde fue recibida por su presidente, Pepe Fanjul Jr. Durante el encuentro, conversaron sobre la importancia estratégica de la empresa la cual es responsable del 60 % de la... pic.twitter.com/6YyVVtkTx6 — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) December 16, 2025

Aspectos operativos

Tras conocer los pormenores técnicos del proceso productivo y operativo para la producción de azúcar de caña, Campos visitó las comunidades agrícolas de la empresa.

Realizó un recorrido por los bateyes, escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura del Central Romana, interactuando con los residentes en dichas comunidades.

Cómo ve la misión el caso de Central Romana

En su primer discurso como diplomática en la República Dominicana, Leah Campos prometió que el Central Romana sería la primera empresa que visitaría, ya que representa "el principal proveedor de azúcar a los Estados Unidos".

El Central Romana fue vetada durante la administración de Joe Biden (2021-2025) tras encontrar alegatos de trabajo forzoso. El veto fue levantado en marzo del 2025, lo que permitió a la compañía reanudar sus exportaciones al mercado estadounidense con la exportación de 9,560 toneladas de azúcar crudo antes de que culminara la zafra 2024-2025.

En referencia a ese hecho, Campos infirió que esta decisión fue movida por un sector activista y político de los Estados Unidos, e insistió en que no permitirá "la politización de asuntos comerciales", ni lo que calificó como "insinuaciones o acusaciones falsas" bajo la administración de Donald Trump y la suya propia.