Oficial del CBP dispara varias veces durante pelea por un choque cerca del aeropuerto JFK
El agente afirmó que los disparos fueron en defensa propia
Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) que se encontraba en servicio, disparó su arma de reglamento en varias ocasiones luego de que un hombre lo golpeara tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), informó la Policía de la Autoridad Portuaria.
Las autoridades respondieron alrededor de las 4:50 de la mañana a un reporte de una colisión entre dos vehículos en la autopista Van Wyck, en dirección sur, cerca de la entrada al área de la terminal central del aeropuerto neoyorquino.
Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al oficial del CBP, quien indicó que fue agredido por el otro conductor tras la colisión, descrita como menor. El agente afirmó que disparó su arma en varias ocasiones durante el altercado, alegando que actuó en defensa propia.
No hubo heridos
Nadie resultó herido como consecuencia del incidente. El otro conductor huyó del lugar antes de la llegada de la policía de la Autoridad Portuaria.
- El incidente continúa bajo investigación y hasta el momento no se han realizado arrestos. El oficial involucrado resultó ileso.
La Autoridad Portuaria no precisó si el agente conducía un vehículo oficial ni ha revelado su identidad.
Mientras las autoridades atendían la situación, se produjo un cierre temporal de la autopista Van Wyck en dirección sur, lo que obligó a desviar el tráfico hacia vías locales alrededor del aeropuerto JFK. Un carril fue reabierto alrededor de las 7:00 de la mañana.