Pamela Zapata, la dominicana que ha cuadruplicado los ingresos de influencers latinos en EE. UU.

Desde la ciudad con la mayor concentración de dominicanos per cápita en Estados Unidos hasta las páginas de Forbes y Business Insider, la historia de Pamela, emprendedora dominicana-estadounidense, es un ejemplo de cómo la representación, la perseverancia y la identidad pueden convertirse en una poderosa plataforma de cambio.

Hija de padres dominicanos, Pamela nació en Estados Unidos, su madre emigró a Massachusetts, una ciudad profundamente marcada por la cultura dominicana, mientras estaba embarazada de ella.

"Han sido muchos los sacrificios. Venimos de familias inmigrantes que no poseen riqueza generacional, sin recursos y tuvimos que venir y construir desde el fondo", afirmó Pamela.

De la televisión al marketing de influencia

Pamela estudió Periodismo y Marketing en Emerson College, en Boston, donde se graduó en el 2010. En su último semestre universitario tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Los Ángeles para trabajar en la industria del entretenimiento.

Aunque inicialmente soñó con estar frente a las cámaras, pronto descubrió que su verdadera pasión estaba detrás de escena. Trabajó durante dos años en la productora de Ryan Seacrest, participando en el desarrollo de ideas para televisión, incluyendo programas de reality shows, justo cuando comenzaba el auge de las Kardashian y la cultura de la telerrealidad.

Ese período le permitió observar un cambio clave en la industria: las cadenas ya no buscaban únicamente celebridades tradicionales, sino creadores de contenido e influencers con audiencias propias en plataformas digitales y que, en consecuencia, les permitiera captar esa audiencia.

Detectar la desigualdad y convertirla en misión

Tras su paso por Los Ángeles, Pamela se mudó a Nueva York, donde trabajó en agencias manejando campañas de mercadeo de influencers para marcas globales como Estée Lauder y Unilever. Allí detectó dos problemas estructurales que marcarían su futuro profesional.

El primero: la falta casi total de diversidad en las agencias de manejo de talento.

"Nunca es tarde para empezar. Encuentra lo que te apasiona, crea contenido desde ahí y comienza. No lo hagas solo por dinero o fama. Los creadores más exitosos empezaron como un hobby" Pamela Zapata Dominicana creadora de Society 18 “

"No había una compañía de gestión específicamente enfocada en creadores negros y latinos. No había, realmente no veía rostros diversos ni veía mujeres con tonos oscuros, ni de tallas grandes, ni mujeres musulmanas, faltaba diversidad", recuerda la dominicana.

Lo segundo que encontró fue una enorme brecha salarial. Mientras los creadores de contenido de tez blanco, que iban representados y acompañados por sus managers, negociaban contratos de 25,000 o 30,000 dólares, muchos creadores negros y latinos aceptaban campañas por 5,000 dólares o menos, sin saber su verdadero valor.

"Porque no tenían a alguien abogando por ellos, ayudándolos a entender su valor", dijo Zapata.

Una agencia con propósito

Hace seis años y medio, Pamela renunció a su empleo y fundó su propia agencia de manejo de talento, Society 18, enfocada exclusivamente en creadores negros y latinos, con una fuerte presencia de dominicanos, puertorriqueños y mexicanos.

Hoy, la empresa cuenta con

Un equipo de 10 empleados

Alrededor de 45 creadores de contenido

Alianzas con grandes marcas como Olay, Dove, Suave, TRESemmé y SheaMoisture

Los resultados han sido transformadores.

"Hemos tenido creadores que pasaron de ganar 50,000 dólares en un año a cerrar contratos por 250,000 dólares tras firmar con nosotros. Es un cambio de vida".

Sacrificios, miedo y resiliencia

El camino no fue fácil. Pamela reconoce que emprender implicó sacrificios personales profundos: vacaciones familiares, relaciones, salud y años trabajando hasta 80 horas semanales.

"No tenía una familia de empresarios. No tenía a quién llamar para pedir consejo. Solo tenía fe y el apoyo emocional de mi mamá".

Aun así, asegura que todo lo hace pensando en el futuro de su familia y en romper el ciclo de carencias heredadas por generaciones.

Reconocimiento y compromiso con la comunidad

El crecimiento de la agencia ha sido mayormente orgánico, impulsado también por referencias de personas que han confiando en su trabajo. En los últimos años, Pamela y su empresa han sido destacadas en Forbes, Business Insider y este año entraron en la lista de las 5,000 compañías de más rápido crecimiento.

Paralelamente, ha reforzado su vínculo con la comunidad latina, participando en paneles de la Asociación Hispana de Relaciones Públicas, eventos del Mes de la Herencia Hispana y conferencias enfocadas en liderazgo latino.

"Quiero involucrarme más, ayudar a más dominicanos y latinos, y mantenerme conectada con nuestra cultura. Nuestra experiencia como dominicanos en EE. UU. es única".

Un consejo para quienes sueñan con empezar

Para quienes aspiran a convertirse en creadores de contenido o comenzar una agencia similar, Pamela es clara:

"Nunca es tarde para empezar. Encuentra lo que te apasiona, crea contenido desde ahí y comienza. No lo hagas solo por dinero o fama. Los creadores más exitosos empezaron como un hobby".

Su recomendación final: analizar métricas, seguir tendencias, etiquetar marcas de forma orgánica y, sobre todo, ser auténticos.

"Las marcas llegan cuando el contenido tiene propósito", finalizó

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.