Secretario de Guerra dice que no publicará video del ataque en el Caribe que mató a dos sobrevivientes

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante su visita al Palacio Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que el Pentágono no hará público el video sin editar del ataque militar que provocó la muerte de dos sobrevivientes de un primer operativo contra una embarcación que presuntamente transportaba cocaína en el Caribe.

Hegseth señaló que los miembros de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado podrán revisar el material audiovisual esta semana.

Sin embargo, no aclaró si el acceso se extenderá a la totalidad del Congreso, pese a que un proyecto de ley de política de defensa exige la publicación del video.

Anuncio

El anuncio se produjo mientras avanzan las investigaciones del Congreso sobre el ataque ocurrido en septiembre. Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, comparecieron ante legisladores para informar sobre el operativo, en nombre del gabinete del presidente Donald Trump, responsable del área de seguridad nacional.

Durante las sesiones informativas, ambos funcionarios defendieron la operación militar, al calificarla como un éxito que, según afirmaron, evitó que drogas ilegales llegaran a las costas de Estados Unidos.