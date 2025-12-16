×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alerta sanitaria
Alerta sanitaria

Alerta sanitaria en EE. UU. por retiro de aderezos contaminados con material plástico

El retiro surge tras detectarse que algunos los productos podrían contener fragmentos de material plástico negro utilizado en procesos de plantación

    Expandir imagen
    Alerta sanitaria en EE. UU. por retiro de aderezos contaminados con material plástico
    Una ensalada con hojas verdes y rodajas de tomate, mientras se vierte un aderezo desde una botella.
    (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro del mercado de miles de galones de aderezos para ensaladas y otros condimentos distribuidos en supermercados, delicatessen y cafeterías de 27 estados del país, debido a un posible riesgo para la salud.

    El retiro fue emitido de manera voluntaria por la empresa Ventura Foods, LLC, luego de detectarse que algunos de los productos podrían contener fragmentos de material plástico negro utilizado en procesos de plantación. Según la FDA, la presencia de este material "podría causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles".

    Entre los productos afectados figuran aderezos comercializados bajo marcas ampliamente conocidas, incluidos algunos productos de la línea Hidden Valley. La distribución alcanzó establecimientos de venta al por menor y servicios de alimentos institucionales, como comedores y áreas de comida preparada.

    RELACIONADAS

    Recomienda no consumir productos

    La FDA recomendó a los consumidores que hayan adquirido estos productos no consumirlos bajo ninguna circunstancia. Indicó que deben desecharlos de inmediato o devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para obtener un reembolso.

    Los productos incluidos en el retiro son los siguientes:

    • Italian Salad Dressing, presentación de 1 galón (3.78 litros), SKU 7 67367 00518 4.
    • Creamy Poblano Avocado Ranch Dressing and Dip, presentación de 1 galón (3.78 litros), SKU 7 34730 53243 1.
    • Ventura Caesar Dressing, presentación de 2,000 libras (907.1 kilogramos), SKU 00 026700 17360 8.
    • Pepper Mill Regal Caesar Dressing, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 93901 72607 0.
    • Pepper Mill Creamy Caesar Dressing, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 93901 78134 5.
    • Caesar Dressing para Costco Service Deli, presentación de 23.62 libras (10.71 kilogramos), SKU 0 26700 19376 7.
    • Caesar Dressing para Costco Food Court, presentación de 32 libras (14.51 kilogramos), SKU 0 26700 19376 7.
    • Hidden Valley Buttermilk Ranch, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 26700 19192 3.

    Hasta el momento, la FDA no ha informado sobre casos confirmados de lesiones graves asociadas al consumo de estos productos. No obstante, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a seguir las recomendaciones de seguridad y a verificar cuidadosamente los lotes adquiridos.

    La agencia indicó que continuará supervisando el proceso de retiro y que ofrecerá actualizaciones si se identifica nueva información relacionada con el caso.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.