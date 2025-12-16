Alerta sanitaria en EE. UU. por retiro de aderezos contaminados con material plástico

Una ensalada con hojas verdes y rodajas de tomate, mientras se vierte un aderezo desde una botella. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro del mercado de miles de galones de aderezos para ensaladas y otros condimentos distribuidos en supermercados, delicatessen y cafeterías de 27 estados del país, debido a un posible riesgo para la salud.

El retiro fue emitido de manera voluntaria por la empresa Ventura Foods, LLC, luego de detectarse que algunos de los productos podrían contener fragmentos de material plástico negro utilizado en procesos de plantación. Según la FDA, la presencia de este material "podría causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles".

Entre los productos afectados figuran aderezos comercializados bajo marcas ampliamente conocidas, incluidos algunos productos de la línea Hidden Valley. La distribución alcanzó establecimientos de venta al por menor y servicios de alimentos institucionales, como comedores y áreas de comida preparada.

Recomienda no consumir productos

La FDA recomendó a los consumidores que hayan adquirido estos productos no consumirlos bajo ninguna circunstancia. Indicó que deben desecharlos de inmediato o devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para obtener un reembolso.

Los productos incluidos en el retiro son los siguientes:

Italian Salad Dressing, presentación de 1 galón (3.78 litros), SKU 7 67367 00518 4.

7 67367 00518 4. Creamy Poblano Avocado Ranch Dressing and Dip, presentación de 1 galón (3.78 litros), SKU 7 34730 53243 1.

7 34730 53243 1. Ventura Caesar Dressing, presentación de 2,000 libras (907.1 kilogramos), SKU 00 026700 17360 8.

00 026700 17360 8. Pepper Mill Regal Caesar Dressing, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 93901 72607 0.

0 93901 72607 0. Pepper Mill Creamy Caesar Dressing, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 93901 78134 5.

0 93901 78134 5. Caesar Dressing para Costco Service Deli, presentación de 23.62 libras (10.71 kilogramos), SKU 0 26700 19376 7.

0 26700 19376 7. Caesar Dressing para Costco Food Court, presentación de 32 libras (14.51 kilogramos), SKU 0 26700 19376 7.

0 26700 19376 7. Hidden Valley Buttermilk Ranch, presentación de 1 galón (3.79 litros), SKU 0 26700 19192 3.

Hasta el momento, la FDA no ha informado sobre casos confirmados de lesiones graves asociadas al consumo de estos productos. No obstante, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a seguir las recomendaciones de seguridad y a verificar cuidadosamente los lotes adquiridos.

La agencia indicó que continuará supervisando el proceso de retiro y que ofrecerá actualizaciones si se identifica nueva información relacionada con el caso.