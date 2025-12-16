Variante K de la influenza acelera el inicio de la temporada de gripe en Estados Unidos

Aumento temprano de casos de gripe en Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de gripe en Estados Unidos comenzó a intensificarse de forma anticipada, impulsada por la circulación de una nueva variante del virus de influenza A, conocida como subclado K, según datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Durante la semana que concluyó el 6 de diciembre, la proporción de consultas médicas por síntomas compatibles con gripe, como fiebre acompañada de tos o dolor de garganta, alcanzó el 3.2 %, por encima del umbral epidémico nacional. Este indicador marca oficialmente el inicio de la temporada de gripe, de acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas.

Las autoridades sanitarias informaron que al menos 14 jurisdicciones de salud pública ya presentan niveles moderados o altos de actividad gripal, con mayor concentración en el noreste del país. La ciudad de Nueva York reporta niveles muy altos, mientras que Nueva York y Nueva Jersey se encuentran en nivel alto. Connecticut, Massachusetts y Rhode Island muestran actividad moderada. También se registran niveles elevados en Louisiana y Colorado, así como aumentos en Georgia, Carolina del Sur, Texas, Puerto Rico e Idaho.

Primera muerte pediátrica

Esta semana se confirmó además la primera muerte pediátrica por gripe en Estados Unidos en la actual temporada, un dato que refuerza la alerta de las autoridades de salud.

Especialistas advierten señales tempranas de una temporada severa. En el estado de Nueva York, los casos comenzaron a aumentar aproximadamente dos semanas antes de lo habitual. Las hospitalizaciones por gripe se han duplicado semanalmente durante las últimas dos semanas, según el Departamento de Salud estatal, que emitió una alerta a los hospitales ante el rápido ascenso de los casos.

Los análisis de laboratorio indican que la mayoría de los virus de influenza detectados hasta ahora corresponden al subclado K, una variante del virus H3N2, asociado históricamente a temporadas con cuadros más graves, especialmente en adultos mayores.

Otros países como Japón, China, Reino Unido y Canadá también reportan temporadas de gripe particularmente activas. En Australia, donde el subclado K fue identificado por primera vez, se registraron cerca de 500,000 casos confirmados, una cifra récord.

La nueva variante no fue incluida en las vacunas contra la gripe de este año, ya que fue identificada después de que se seleccionaran las cepas que componen la formulación. No obstante, estudios preliminares en el Reino Unido indican que las vacunas actuales reducen significativamente el riesgo de hospitalización y visitas a emergencias, especialmente en niños, aunque la efectividad es menor en adultos mayores.

La vacuna

Expertos advierten que la protección podría variar en Estados Unidos debido a diferencias en el tipo de vacunas utilizadas, pero insisten en que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves.

Datos del CDC muestran que solo el 38 % de los niños ha recibido la vacuna contra la gripe esta temporada, una cifra inferior a la registrada en los últimos seis años. El país viene de un récord de muertes infantiles por influenza en la temporada anterior, con al menos 280 fallecimientos, la mayoría en menores no vacunados.

Las autoridades sanitarias recomiendan no retrasar la vacunación, ya que la protección se desarrolla aproximadamente siete días después de aplicada la dosis. También aconsejan medidas adicionales de prevención, como el uso de mascarillas en espacios cerrados y concurridos, mejorar la ventilación en interiores y buscar atención médica temprana ante síntomas severos, dado que existen tratamientos antivirales que son más efectivos si se administran en las primeras 48 horas de la enfermedad.