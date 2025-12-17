Dos hombres apuñalan a un adolescente de origen dominicano en un autobús en El Bronx

Imagen de archivo de un autobús de la MTA. ( SHUTTERSTOCK )

Un adolescente dominicano de 15 años fue apuñalado en varias partes del cuerpo por dos sospechosos mientras viajaba a bordo de un autobús de la MTA en El Bronx.

El ataque ocurrió el pasado 9 de diciembre en el sector Baychester, cuando el joven —un estudiante de noveno grado cuyo nombre no ha sido revelado— regresaba de la escuela y se dirigía a su hogar. El autobús transitaba cerca de la intersección de las avenidas Bartow y Gunther.

Según un reporte de Telemundo 47, el menor fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a dos cirugías tras sufrir heridas en un pulmón y en el brazo derecho. Actualmente se encuentra en condición estable.

Madre pide justicia

La madre del adolescente, identificada como Gleny Vargas, expresó su deseo de que los responsables del ataque enfrenten la justicia, en declaraciones ofrecidas a Telemundo.

"Mi hijo está vivo y está bien, bueno, no del todo, porque todavía no lo hemos podido poner a caminar y no hemos visto su evolución", dijo Vargas con evidente dolor.

"En este momento él está estable, gracias a Dios, porque lo han atendido bien, pero estuvo en estado crítico", añadió.

La Policía informó que el incidente comenzó cuando, presuntamente, los atacantes —captados por cámaras de vigilancia— iniciaron una discusión con el joven. Posteriormente, uno de ellos lo golpeó y pateó repetidamente, mientras el otro lo apuñaló varias veces en el pecho con un cuchillo. Tras el ataque, ambos descendieron del autobús y huyeron a pie.

La madre de la víctima dijo que un sobrino de ella viajaba en el mismo autobús y fue quien ayudó al adolescente a bajarse, sin saber inicialmente que estaba herido. Minutos después, el familiar pidió ayuda.

"Yo lo que quiero es justicia, que me muestren los videos del autobús, que los encuentren y que paguen por lo que hicieron", expresó la madre.

La Policía informó que continúa la búsqueda de los dos sospechosos. Uno vestía una sudadera roja, pantalones deportivos grises y botas color crema. El otro llevaba una sudadera negra, pantalones deportivos negros y zapatillas blancas y negras.