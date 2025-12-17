Así es el despliegue aéreo y naval de Estados Unidos en el Caribe y áreas cercanas a Venezuela

El despliegue está encabezado por el Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78), integrado por un portaaviones nuclear, destructores escolta, un submarino de ataque y un ala aérea embarcada con nueve escuadrones. ( FUENTE EXTERNA )

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) mantiene desplegado un amplio conjunto de medios aéreos y navales en el Caribe, el Atlántico occidental y zonas próximas a Venezuela.

El dispositivo incluye portaaviones, buques de combate, submarinos, bombarderos estratégicos, aeronaves de guerra electrónica y unidades anfibias, de acuerdo con un desglose de activos operativos actualizado al 12 de diciembre de 2025 y elaborado a partir de fuentes abiertas oficiales y registros públicos de movimientos militares.

El despliegue está encabezado por el Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78), integrado por un portaaviones nuclear, destructores escolta, un submarino de ataque y un ala aérea embarcada con nueve escuadrones.

Este grupo tiene capacidad de proyección aérea sostenida y de lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk, según información institucional de la Armada de Estados Unidos y material del sistema U.S. Navy Visual Information Distribution Service (DVIDS).

El paquete aéreo del portaaviones incluye cazas F/A-18E/F Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye, helicópteros antisubmarinos y vehículos aéreos no tripulados.

Guerra electrónica y aviación en Puerto Rico

En Puerto Rico se ha confirmado la presencia del escuadrón VAQ-132 de Growlers, especializado en guerra electrónica y equipado con sistemas de interferencia ALQ-249. Estas aeronaves operan desde la Base Aérea Muñiz y el Aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla.

El Gobienro también ha emitido restricciones NOTAM, avisos oficiales a pilotos que establecen limitaciones temporales del espacio aéreo. Este tipo de notificaciones suele utilizarse cuando hay actividad aérea militar sostenida o ejercicios en curso.

Bombarderos y misiles de largo alcance

El despliegue incluye aeronaves bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress y B-1B Lancer, con capacidad para portar misiles AGM-158 JASSM, un sistema aire-superficie de largo alcance. El gráfico de situación identifica este componente como un paquete de ataque potencial, en función de las capacidades conocidas de estas plataformas.

También se reporta la presencia de aeronaves F-35A y otros activos de ataque adelantado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En el componente naval figuran destructores y cruceros equipados con misiles Tomahawk, entre ellos los USS Gettysburg, USS Lake Erie, USS Mahan, USS Winston S. Churchill y USS Bainbridge.

El inventario ilustrativo del teatro de operaciones del Comando Sur estima más de 248 misiles Tomahawk disponibles, cifra basada en la capacidad estándar de los buques desplegados, según documentación técnica de la Marina estadounidense.

El esquema del despliegue incluye el Grupo Anfibio USS Iwo Jima, con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, integrada por aeronaves AV-8B Harrier, helicópteros AH-1Z Cobra, CH-53E Super Stallion, MV-22 Osprey y UH-1Y Venom.

El despliegue se apoya en aeronaves de transporte estratégico y táctico como C-5 Galaxy, C-17 Globemaster III, C-130J Super Hercules y aviones cisterna KC-135 Stratotanker, utilizados para traslado de personal, equipos pesados y reabastecimiento en vuelo. Los registros públicos sitúan estos activos en Puerto Rico, El Salvador y la República Dominicana.

También se identifican plataformas de vigilancia e inteligencia como el MQ-4C Triton, el E-3 Sentry y el RC-135 Rivet Joint, utilizadas para reconocimiento y control aéreo.

La situación en la región

El despliegue ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

La medida forma parte de una escalada de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y se produce tras la incautación de un petrolero sancionado frente a la costa venezolana.

Trump calificó al gobierno venezolano como una organización terrorista extranjera y afirmó que el bloqueo busca frenar actividades vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y el contrabando de personas. El gobierno venezolano rechazó la medida y la calificó como una "amenaza grotesca".

De acuerdo con Reuters, la administración estadounidense ha desplazado miles de soldados y casi una docena de buques de guerra, incluido un portaaviones, a la región. Desde el anuncio, los precios del petróleo registraron alzas superiores al 1 %, ante la posibilidad de una reducción de las exportaciones venezolanas.