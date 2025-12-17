×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
sanciones a Siria
sanciones a Siria

El Congreso de EE. UU. pone fin a las sanciones contra Siria

El Senado votó 77 a 20 a favor de la legislación, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes

    Expandir imagen
    El Congreso de EE. UU. pone fin a las sanciones contra Siria
    El Congreso de EE. UU. (FUENTE EXTERNA)

    El Congreso de Estados Unidos puso fin el miércoles de forma permanente a las sanciones impuestas a Siria cuando Bashar al Asad estaba en el poder, lo que allana el camino para el regreso de la inversión a este país devastado por la guerra.

    Donald Trump ya había suspendido dos veces la implementación de las sanciones, en respuesta a los pedidos de Arabia Saudita y Turquía, aliados del nuevo gobierno encabezado por el exyihadista Ahmed al Sharaa y quien hace un año lideró una coalición que derrocó a Al Asad.

    Sharaa había perdido el levantamiento de estas sanciones por temor a que disuadieran a las empresas a invertir en el país.

    Reacciones y consecuencias para la reconstrucción de Siria

    El Senado votó 77 a 20 a favor de la legislación, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes. Ahora se espera que Trump la firme.

    • La medida "es un paso decisivo para darle al pueblo sirio una oportunidad real de reconstruir tras décadas de sufrimiento inimaginable", dijo la senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

    Las sanciones tenían el objetivo de impedir la llegada de empresas extranjeras para reconstruir Siria en un momento en que parecía que Assad había triunfado tras más de una década de guerra civil.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.