Republicanos se unen a demócratas para forzar votación sobre extensión del Obamacare

Un logotipo del Obamacare en la puerta de la agencia de seguros UniVista Insurance en Miami, Florida, el 10 de enero de 2017. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro republicanos moderados de la Cámara de Representantes se unieron este miércoles a los demócratas para activar una petición de descargo que obligue a votar en el pleno una extensión por tres años de los créditos fiscales ampliados del Obamacare, que vencen el 31 de diciembre.

El movimiento supone un revés para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el liderazgo republicano, según reporta el medio Político.

Los representantes Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Mike Lawler (Nueva York), Rob Bresnahan (Pensilvania) y Ryan Mackenzie (Pensilvania) firmaron la solicitud presentada por el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, luego de que la cúpula republicana bloqueara los intentos de llevar la iniciativa al pleno. Los subsidios benefician a más de 20 millones de estadounidenses.

Durante una reunión del Comité de Reglas el martes por la noche, Fitzpatrick sostuvo que "lo único peor que una prórroga limpia sería su vencimiento". Lawler, por su parte, afirmó que si el liderazgo se niega a permitir la votación, "la única vía viable es una solicitud de exoneración".

Petición de descargo y su impacto

Según las reglas de la Cámara, una petición de descargo debe esperar un período antes de someterse a votación, por lo que el debate no ocurriría hasta el próximo mes.

Johnson podría acelerar el proceso, aunque, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con las conversaciones internas, no hay planes de retomar el proyecto antes de esa fecha.

"Hemos trabajado durante meses en una solución bipartidista para evitar el vencimiento de estos créditos", dijo Fitzpatrick el miércoles. "Nuestra única petición fue una votación en el pleno.

Esa solicitud fue rechazada... Son los propios líderes de la Cámara los que han forzado este resultado". Jeffries calificó la maniobra como "la vía más directa" para impedir que millones de personas pierdan su cobertura médica.

Desafíos en el Senado

Aun así, el panorama en el Senado es adverso. La semana pasada, una propuesta similar no alcanzó los 60 votos necesarios, pese al apoyo de cuatro republicanos. El líder de la mayoría, John Thune, descartó una extensión "limpia" de tres años y evitó comprometerse sobre un eventual proyecto si la Cámara lo aprueba.

Incluso si el Senado no avanza, la iniciativa podría aumentar la presión sobre Johnson y Thune cuando el Congreso regrese a Washington el próximo mes. Fitzpatrick tiene previsto reunirse con senadores involucrados en negociaciones de salud durante un encuentro del Problem Solvers Caucus en el Capitolio.