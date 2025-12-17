RD y las otras islas del Caribe que brindan apoyo logístico a EE. UU. en despliegue militar

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con un despliegue de aviones, buques de guerra, portaaviones y hasta 15,000 efectivos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con un despliegue de aviones, buques de guerra, portaaviones y hasta 15,000 efectivos. En ese período, fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas desde Venezuela, acciones que habrían dejado más de 90 personas fallecidas.

Sin embargo, este operativo requiere una extensa red de apoyo logístico, y es allí donde varias islas del Caribe han adquirido un papel importante.

Así lo explica un trabajo de la BBC Mundo, que señala que una de las naciones que mayor respaldo logístico ha ofrecido a Estados Unidos es la República Dominicana.

Destaca que ambos países han firmado acuerdos que permiten el uso militar de zonas restringidas, incluyendo áreas de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

El reporte destaca que el territorio dominicano ha sido utilizado para el reabastecimiento de combustible de aeronaves estadounidenses, así como para el traslado de equipos y personal técnico militar.

En esa misma línea, este miércoles despegó desde el AILA un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tomó rumbo sur sobre el mar Caribe, en dirección a la región cercana a Venezuela, según datos de seguimiento aéreo y reportes de inteligencia de fuentes abiertas.

El KC-135R, especializado en reabastecimiento en vuelo, fue detectado poco después de su salida de Santo Domingo, sin destino público declarado. Este tipo de aeronave suele emplearse para extender el alcance operativo de aviones de combate, vigilancia o patrullaje en misiones prolongadas.

De manera independiente, aeronaves EA-18G Growler de la Armada de Estados Unidos fueron observadas realizando patrullajes sobre el Caribe sur, frente a la costa de Venezuela. Estos aviones pertenecen al Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-142, integrado al Ala Aérea Embarcada Ocho (CVW-8) del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Apoyo a EE. UU. de otras islas

El trabajo de la BBC Mundo también expone el apoyo brindado por otras islas del Caribe. Menciona a Trinidad y Tobago que ha permitido el entrenamiento de fuerzas especiales estadounidenses, mientras marines de ese país operan desde el aeropuerto de Tobago.

También, Aruba, Curazao y Bonaire, territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos. Aunque cualquier uso ofensivo requeriría autorización europea, Estados Unidos mantiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una instalación más pequeña en Aruba.

La isla de Granada también figura en el mapa estratégico. Allí, Estados Unidos instaló un radar en el aeropuerto local y firmó acuerdos de cooperación policial e intercambio de información con ese gobierno.

Asimismo, la BBC Mundo resalta los territorios estadounidenses cumplen un rol logístico fundamental, estos son Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En Puerto Rico, según una investigación gráfica de la agencia Reuters citada por la BBC, se estaría reactivando una base naval de la Guerra Fría, junto con el despliegue de aeronaves de gran capacidad, restricciones de vuelos civiles y la presencia de cazas de última generación.

En las Islas Vírgenes, registros de tráfico aéreo muestran la operación constante de aviones militares, utilizando el aeropuerto como plataforma logística para misiones regionales.

El trabajo concluye que, según el gobierno del presidente Donald Trump, este despliegue tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

No obstante, analistas y expertos consultados por la BBC Mundo sostienen que la estrategia podría tener un trasfondo político y militar más amplio, orientado a presionar y debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.