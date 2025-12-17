EE. UU. aumentará actividad militar en Venezuela tras alerta a aerolíneas

El regulador de la aviación de Estados Unidos emitió ayer martes una alerta de seguridad sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad" en el espacio aéreo de Venezuela, señalando un incremento de la actividad militar en el país y sus alrededores que podría representar riesgos para la aviación civil.

A través del aviso KICZ A0015/25 (conocido como NOTAM), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomienda a los operadores aéreos extremar precauciones al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (FIR SVZM), en todas las altitudes.

El aviso advierte que el aumento de las operaciones militares, junto con el empeoramiento del entorno de seguridad, podría generar amenazas potenciales para las aeronaves.

Según el aviso, los riesgos no se limitan al sobrevuelo, sino que también podrían afectar las fases de llegada y salida de los vuelos, así como a los aeropuertos y a las aeronaves que se encuentren en tierra dentro del área afectada.

La FAA exhortó a los operadores a consultar información adicional sobre las amenazas a la aviación civil estadounidense en el espacio aéreo venezolano, disponible en sus canales oficiales.

También instó a los operadores avisar sobre los vuelos planificados con al menos 72 horas de anticipación.

Se trata de la segunda advertencia de este tipo que emite la FAA, tras la emitida el pasado 22 de noviembre, y tendrá vigencia desde este martes hasta el 19 de febrero de 2026.

Tras la primera advertencia de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación "potencialmente peligrosa" tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

Despliegue militar a EE. UU.

El mensaje se produce en medio del clima de tensión entre Washington y Caracas, marcado por los operativos antinarcóticos del Comando Sur y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra el narcotráfico en la región.

La advertencia se enmarca en el inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha denunciado como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

Además, este martes la aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 15 de enero la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de que "la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa".

El presidente Trump afirmó el pasado 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado "en su totalidad".