Se reportan múltiples muertes en accidente de avión comercial en Carolina del Norte

Imagen del accidente de avión en Carolina del Norte. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión comercial con seis personas a bordo se estrelló el jueves al intentar aterrizar en un aeropuerto regional de Carolina del Norte, provocando un incendio de gran magnitud y dejando un saldo de varias víctimas mortales, informaron las autoridades.

"Puedo confirmar que hubo víctimas mortales", declaró el sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, sin ofrecer de inmediato una cifra exacta.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave, un Cessna C550, transportaba a seis personas cuando se accidentó en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de Charlotte. La terminal es utilizada habitualmente por equipos de NASCAR y empresas incluidas en la lista Fortune 500.

Testigos relatan momentos de pánico

Testigos relataron momentos de pánico en el cercano Club de Golf Lakewood, donde jugadores se lanzaron al suelo al ver al avión volar a muy baja altura antes del impacto. El noveno hoyo del campo quedó cubierto de escombros.

"Pensamos: ´¡Dios mío, eso está demasiado bajo!´", contó Joshua Green, residente de Mooresville. "Fue aterrador".

Investigación en curso

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Según AccuWeather, en el momento del siniestro se registraban llovizna y nubosidad en la zona.

Datos de seguimiento de FlightAware.com indican que el avión había despegado del aeropuerto poco después de las 10:00 de la mañana, pero regresó minutos más tarde e intentaba aterrizar cuando ocurrió el accidente.

Imágenes difundidas por la televisora WSOC-TV muestran a equipos de emergencia desplazándose rápidamente hacia la pista mientras las llamas ardían cerca de los restos de la aeronave esparcidos en el área.