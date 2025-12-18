Crece el robo de paquetes a domicilio en Estados Unidos con unos 250,000 casos al día

Varias cajas de Amazon apiladas en la entrada de una casa. ( FUENTE EXTERNA )

En Estados Unidos, el robo de paquetes entregados a domicilio se ha convertido en un problema persistente para millones de consumidores. Según informes recientes, los llamados "porch pirates" —piratas de porche— cometen hasta 250,000 robos de paquetes al día, una cifra que supera los 100 millones de incidentes anuales en todo el país.

Al menos el 45 % de los estadounidenses ha perdido un paquete a causa de este delito que tiende a aumentar durante la temporada navideña, según recoge The New York Post.

Este fenómeno no solo representa una molestia para los compradores en línea, sino que también tiene un impacto económico considerable tanto para consumidores como para empresas.

De acuerdo con estimaciones recientes, los estadounidenses perdieron aproximadamente 15 mil millones de dólares por robo de paquetes durante el último año, ya sea por el valor de los bienes sustraídos o por los costos asociados a reembolsos y reemplazos.

Los estados más afectados por este tipo de robos incluyen:

California, uno de los más impactados debido a su alta densidad poblacional y volumen de entregas.

Texas, que figura entre los primeros lugares en incidencia de robo de paquetes a nivel estatal y metropolitano.

Florida, con tasas elevadas de sustracción, especialmente durante temporadas altas de compras.

Nueva York, donde las áreas urbanas densamente pobladas presentan una mayor prevalencia del delito.

Pensilvania, con numerosas zonas suburbanas y urbanas afectadas por este tipo de robos.

Solo el año pasado, los neoyorquinos registraron pérdidas por 945 millones de dólares debido al robo de paquetes, más del doble de los 450 millones de dólares reportados por residentes de Filadelfia.

El aumento de estos robos ha llevado a muchos residentes a tomar medidas de prevención, como instalar cámaras de seguridad, programar entregas cuando hay alguien en casa o utilizar servicios de recogida en puntos seguros. Aun así, el problema sigue figurando entre las principales quejas de los consumidores en la era del comercio electrónico.

Buscan endurecer leyes contra el delito

El congresista de Nueva Jersey Josh Gottheimer presentó el pasado 1 de diciembre el proyecto denominado "Ley de Piratas del Porche", una iniciativa que busca endurecer las penas contra quienes sean arrestados por el robo de paquetes entregados a domicilio.

En momentos en que los estadounidenses se preparan para recibir millones de envíos, el legislador sostuvo que es necesario aplicar sanciones más severas para frenar el aumento de este tipo de delitos.

"Actualmente, solo el correo postal de Estados Unidos, gestionado por USPS, está protegido a nivel federal. Robar un paquete del USPS conlleva sanciones especialmente severas, sanciones que no existen para paquetes entregados por UPS, Amazon, FedEx o DHL", explicó Gottheimer durante una conferencia de prensa en Ridgewood.

La propuesta legislativa convertiría el robo de cualquier paquete en un delito federal y establecería multas de hasta 250,000 dólares y penas de hasta 10 años de prisión.

Gottheimer ya había intentado impulsar una legislación similar anteriormente, pero ante el hecho de que los robos de paquetes superan los 100 millones al año, aseguró que esta vez intensificará los esfuerzos para lograr su aprobación, según recoge CBS News.

"¿Por qué deberían protegerse solo los paquetes del Servicio Postal? Creo que todos los paquetes deberían estar protegidos", afirmó. "Robar cualquier paquete debe conllevar el mismo castigo federal".

Dominicanos arrestados por el delito

El mes pasado, autoridades de Long Island arrestaron a 14 personas —la mayoría de origen dominicano— acusadas de operar una organización que presuntamente identificaba y robaba paquetes de FedEx que contenían teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, dejados en la entrada de viviendas en el condado de Suffolk. La mercancía era posteriormente revendida a mayoristas.

Al menos tres de los arrestados enfrentan cargos en Nueva Jersey por su presunta participación en una red internacional que habría robado miles de envíos de iPhones y otros aparatos electrónicos en todo Estados Unidos. La operación supuestamente era dirigida desde República Dominicana por Demetrio Reyes Martínez, alias "CookieNerd", de 37 años.

Según las autoridades, los implicados habrían aprovechado información privilegiada sobre las entregas —incluidos nombres de destinatarios, direcciones, tipos de dispositivos y números de seguimiento— para sustraer los paquetes minutos después de ser entregados.

La mayoría de los envíos provenían de Verizon y AT&T, a través de FedEx, y los fiscales consideran probable que los sospechosos hayan infiltrado digitalmente los sistemas de entrega de estas compañías.



