Esto es lo último en la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad", después de que Estados Unidos ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano. ( EFE/ HENRY CHIRINOS )

En las últimas 48 horas, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han entrado en una fase de máxima tensión, con medidas económicas, movimientos militares y fuertes declaraciones diplomáticas que marcan un nuevo punto de inflexión en una crisis que acumula meses de presión mutua.

A partir de miércoles 17 y jueves 18 de diciembre de 2025, los acontecimientos más recientes muestran un cuadro de confrontación que combina sanciones económicas, acciones militares y reacciones internacionales:

Bloqueo de petroleros sancionados

El presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total de buques petroleros vinculados a Venezuela, impidiendo que entren o salgan de puertos venezolanos buques sancionados por Washington.

La Casa Blanca sostiene que esta medida busca cortar los ingresos que Caracas obtiene del petróleo, pero muchos analistas lo interpretan como un intento de asfixiar la principal fuente de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

Esta decisión ha impactado de inmediato en los mercados energéticos, provocando un aumento del precio del crudo a nivel global, debido al temor de una menor oferta venezolana en un mercado ya ajustado.

Acción militar en el Pacífico

En medio de estas tensiones, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque en el océano Pacífico contra una embarcación acusada de narcotráfico, resultado en cuatro personas muertas.

Washington ha defendido la acción como parte de su campaña contra el crimen organizado vinculado supuestamente con redes que operan desde Venezuela. Caracas ha calificado esta acción como una provocación abierta y una agresión directa.

Reacciones de Caracas

El gobierno de Nicolás Maduro respondió con furia ante las medidas estadounidenses. Maduro calificó el bloqueo petrolero como un acto de "mentalidad bélica y colonial", denunciando que Washington está recurriendo a tácticas coercitivas que violan la soberanía venezolana.

Caracas asegura que la medida tiene fines políticos y representa un ataque directo a la economía del país.

Apoyos y críticas internacionales

El impacto de la confrontación ha tenido eco fuera de los dos países directamente involucrados:

China acusó a Estados Unidos de "intimidación" y "acoso" a Venezuela, denunciando que las sanciones y el bloqueo petrolero son formas de presión inaceptables.

Rusia, aliado histórico de Caracas, advirtió que una escalada militar estadounidense sería un "error fatal" y llamó a la desescalada inmediata de tensiones.

Colombia, país limítrofe con Venezuela, advirtió estar en estado de alerta ante el riesgo de repercusiones de la crisis, incluidos posibles movimientos migratorios y riesgos de seguridad en sus fronteras.

Impactos económicos y políticos

La combinación de bloqueo petrolero, aumentos de precios del crudo y sanciones ha llevado a una creciente incertidumbre en los mercados financieros y energéticos. Al mismo tiempo, la política interna estadounidense ha visto debates intensos, con legisladores discutiendo el alcance de la autoridad del Ejecutivo en acciones militares sin una aprobación explícita del Congreso.