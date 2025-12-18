Eduardo Holguín: un dominicano entre los más influyentes del mundo digital

Eduardo Holguín es director de arte y fotógrafo dominicano radicado en Nueva York, cuya trayectoria refleja una combinación de vocación temprana, disciplina creativa y una clara visión internacional.

Nacido en Santo Domingo, dio sus primeros pasos formativos en el país al realizar estudios en Chavón, la Escuela de Diseño, donde cursó un programa corto en publicidad y diseño gráfico.

A sus 18 años decidió mudarse a Estados Unidos para continuar su formación artística, eligiendo el estado de Georgia, en Estados Unidos, para estudiar en el Savannah College of Art and Design (SCAD), una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera.

El proceso no fue sencillo: implicó fortalecer su portafolio, gestionar el apoyo familiar y aplicar a becas que finalmente le permitieron iniciar sus estudios en septiembre de 2017.

Aunque siempre sintió afinidad por la fotografía, fue apenas un mes antes de partir al extranjero cuando comenzó a asumirla de manera más profesional.

Un paso adelante

En ese período empezó a realizar sesiones informales, a documentar espacios de Santo Domingo y a compartir su trabajo en redes sociales, sentando las bases de lo que más adelante se convertiría en su proyecto creativo y empresarial.

Durante sus años universitarios, Holguín aprovechó cada receso académico para regresar a la República Dominicana y trabajar con clientes locales.

En lugar de limitarse a pasantías tradicionales, optó por tocar puertas, contactar creadores de contenido y construir un portafolio real.

Entre las primeras personas que confiaron en su trabajo figuran Nicole Marie Betances y Paloma de la Cruz, colaboraciones que le ayudaron a consolidar su visión y a entender la fotografía como una profesión viable.

“Yo mandaba mensajes, mandaba dos mensajes para que a mí se me diera la oportunidad y eso me ayudó a formar un portafolio”, dijo el dominicano.

Tras graduarse, una oportunidad laboral en una agencia de publicidad lo llevó a establecerse en Nueva York.

Allí trabajó durante cerca de tres años en el manejo de marcas del sector salud, al tiempo que continuaba desarrollando su carrera creativa de manera independiente.

Su estrategia se basó en la constancia: presentarse, escribir, mostrar su trabajo y generar conexiones en un entorno altamente competitivo.

Ese esfuerzo le permitió dar el salto del trabajo con influencers al ámbito de las celebridades.

Entre las figuras clave en ese proceso destaca la actriz dominicana Dascha Polanco, a quien Holguín reconoce como una de las primeras en brindarle una oportunidad de mayor proyección.

“Dascha fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad de poder trabajar en un ámbito más grande. Trabajamos juntos haciendo contenido en redes sociales, pero ella fue muy buen ejemplo de cómo aun estando en ese ojo público, tú tienes la capacidad de ser un ser humano y venerar tu país y darle la oportunidad a un compatriota que esté dispuesto a crecer”, detalló Holguín.

A partir de ahí, su trabajo se expandió hacia personalidades del entretenimiento, la moda y la cultura pop, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

By Holguín

De esa evolución nace By Holguín, un proyecto que comenzó como una plataforma fotográfica y que con el tiempo incorporó dirección de arte, estrategia y diseño, con el objetivo de ofrecer soluciones creativas integrales para marcas y proyectos que buscan posicionarse en el entorno digital.

Este año su trabajo fue reconocido con su inclusión en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30 en Estados Unidos, en la categoría vinculada a redes sociales y contenido digital, un reconocimiento que Holguín describe como una sorpresa y una bendición, y que subraya la creciente relevancia del mundo digital en la publicidad y el branding contemporáneo.

Paralelamente, forma parte del equipo global de L’Oréal, contribuyendo al desarrollo de estrategias digitales y campañas con alcance internacional.

Más allá de los logros profesionales, Holguín afirma que su mayor meta es amplificar la presencia de la República Dominicana en el escenario creativo global.

Para él, el objetivo final es que su nombre esté siempre asociado a su origen, y que su trabajo contribuya a visibilizar el talento dominicano en cualquier espacio donde se desarrolle.