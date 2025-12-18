La Policía de EE. UU. encuentra sin vida al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Imagen del FBI buscan al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Estados Unidos identificó este jueves a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, quien fue hallado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.

El sospechoso fue identificado como Claudio Neves, de nacionalidad portuguesa, y fue encontrado muerto en una bodega del estado de New Hampshire, según informó la Policía estatal durante una conferencia de prensa.

Tras el anuncio, el alcalde de Providence, Brett Smiley, afirmó ante la prensa que "esta noche nuestros vecinos de Providence podrán respirar un poco más tranquilos".

Las autoridades indicaron que rastrearon al sospechoso hasta una agencia de alquiler de automóviles en Massachusetts y posteriormente hasta el almacén en New Hampshire, donde fue localizado sin vida junto a una cartera y dos armas de fuego.

Identificación del sospechoso

De acuerdo con información preliminar de la fiscalía, Neves es sospechoso de haber sido el autor del ataque que causó la muerte de los estudiantes Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, señaló que el sospechoso estuvo matriculado en la institución entre 2000 y 2001 como estudiante de posgrado en física.

"Es lógico suponer que este hombre, cuando era estudiante, pasó mucho tiempo en el edificio donde ocurrió el tiroteo", afirmó.

El MIT lamenta la pérdida de un profesor destacado

Loureiro, quien estaba casado, se incorporó al MIT en 2016 y el año pasado fue nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión, donde trabajaba para impulsar tecnologías de energía limpia y otras investigaciones. El centro, uno de los laboratorios más grandes del MIT, contaba con más de 250 personas distribuidas en siete edificios cuando asumió el cargo. Era profesor de física y de ciencia e ingeniería nuclear.

Creció en Viseu, en el centro de Portugal, y estudió en Lisboa antes de obtener un doctorado en Londres, según el MIT. Antes de unirse a esa institución, fue investigador en un instituto de fusión nuclear en Lisboa.

"Brilló como mentor, amigo, maestro, colega y líder, y fue universalmente admirado por su manera elocuente y compasiva", dijo Dennis Whyte, profesor de ingeniería y exdirector del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión, a una publicación del campus.

Loureiro había dicho que esperaba que su trabajo ayudara a dar forma al futuro.

"No es una exageración decir que el MIT es el lugar al que se acude para encontrar soluciones a los mayores problemas de la humanidad", afirmó cuando fue nombrado director del laboratorio el año pasado. "La energía de fusión cambiará el curso de la historia humana".