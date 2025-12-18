Un muerto y cuatro heridos por un incendio en Queens, Nueva York

Imagen del incendio que afectó edificio residencial en Queens la madrugada de este jueves. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio en un edificio residencial provocó la muerte de una persona y dejó a otras cuatro heridas la madrugada de este jueves en Queens, Nueva York.

El fuego se inició alrededor de las 5:00 de la mañana en el primer piso de un inmueble ubicado en la calle 80, entre las avenidas 37 y Roosevelt, en el vecindario de Jackson Heights.

Personal de los servicios médicos declaró muerta a una persona en el lugar donde comenzó el siniestro.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un bombero. Se espera que todos se recuperen.

El incendio fue controlado casi una hora después de haberse iniciado. Debido a la densa humareda, todos los residentes del edificio tuvieron que ser evacuados.

Las autoridades informaron que aún investigan las causas del fuego.

Otro en Brooklyn

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) también informó el miércoles de un incendio de cuatro alarmas la madrugada del miércoles en una panadería ubicada en el número 1285 de la calle 36 en Brooklyn.

Debido al siniestro, un civil y un bombero fueron trasladados a hospitales locales con heridas graves, mientras que otros dos civiles recibieron atención médica por heridas leves, según el comunicado del FDNY colgado en su perfil de X.

Para atender a este incendio se movilizaron más de 175 bomberos y personal de emergencias médicas, quienes acudieron al lugar poco antes de las 2:00 de la madrugada.

Just before 2 a.m. Wednesday morning, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 1285 36th Street in Brooklyn. One civilian and one firefighter were transported to local hospitals with serious injuries. Two other civilians were treated for minor injuries. More than 175 firefighters... pic.twitter.com/INfRIrdESl — FDNY (@FDNY) December 17, 2025

De acuerdo con lo informado por el cuerpo de bomberos de la ciudad, el incendio inició en la parte trasera de la panadería, por lo que sus oficiales debieron avanzar con mangueras para intentar sofocar el incendio.

Las labores de los bomberos se complicó cuando cerca de una después del incendio, el porche trasero del local se derrumbó, atrapando a uno de sus miembros.

El bombero fue tratado por quemaduras en las manos y posibles quemaduras respiratorias, según declaró el subjefe Michael Woods.

Los jefes de bomberos del FDNY están trabajando para determinar la causa del incendio.

Se trata de los incendios más recientes de una serie de siniestros que se han registrado en la ciudad de Nueva York en los días previos a la Navidad, incluido uno en Manhattan que dejó a decenas de familias sin hogar y uno que acabó con la vida de una mujer de 73 años en El Bronx, así como más de 15 heridos en conjunto.