La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, publicó este jueves su mensaje de Navidad, en el que aseguró sentirse bendecida de servir a su país en una nación que "comparte sus mismos valores".

En el video, que fue grabado desde la sede diplomática estadounidense, acompañado del ritmo de la güira y la tambora, también aseguró que ha disfrutado de la calidez del pueblo dominicano

"En esta época tan bonita nos invita a reflexionar y celebrar un año de muchos logros y trabajo en conjunto entre los dos países", dijo Campos en su mensaje.

Visita a Central Romana

La embajadora, quien llegó recientemente al país, visitó esta semana las instalaciones de Central Romana, luego de anunciar que sería la primera entidad privada que visitaría como jefa de la misión estadounidense.

Durante el recorrido, también visitó bateyes, escuelas, viviendas y subcentros médicos que forman parte de la infraestructura de Central Romana, e interactuó con los residentes de esas comunidades.

Esta visita, junto con el encuentro con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, y su discurso en el almuerzo de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio, constituyen los únicos eventos públicos que ha realizado Campos desde su llegada al país.