Publicación de archivos de Epstein deja a Trump fuera del foco

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este viernes miles de documentos relacionados con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en una entrega marcada por referencias extensas al expresidente demócrata Bill Clinton y menciones escasas al presidente republicano Donald Trump, según muestran los archivos publicados.

La ausencia de referencias a Trump llamó la atención, dado que su nombre había aparecido en divulgaciones previas, incluidos manifiestos de vuelo del avión privado de Epstein difundidos en febrero. En la nueva biblioteca digital del Departamento de Justicia, una búsqueda del apellido "Trump" no arroja resultados.

La publicación parcial responde a una ley aprobada por el Congreso en noviembre, que ordena la divulgación de todos los archivos vinculados a Epstein, pese a los intentos de la Casa Blanca de mantenerlos sellados durante meses.

El escándalo se ha convertido en un frente político incómodo para Trump, quien durante años promovió teorías conspirativas sobre el caso entre sus seguidores.

Documentos censurados y revelaciones sobre Clinton

Los documentos difundidos están fuertemente censurados. Varios expedientes de más de 100 páginas aparecen completamente cubiertos, y el propio Departamento de Justicia reconoció que aún revisa cientos de miles de páginas adicionales para una posible publicación.

Desde la muerte de Epstein en 2019, dictaminada como suicidio mientras esperaba juicio, una parte considerable de este material ya había salido a la luz.

Entre los archivos figuran pruebas de distintas investigaciones sobre Epstein y fotografías del expresidente Clinton, una figura recurrente en los documentos.

En contraste, no se observan imágenes ni referencias relevantes a Trump, pese a la relación pública que ambos mantuvieron en la década de 1990 y principios de los 2000, antes de distanciarse previo a la primera condena de Epstein en 2008. Trump no ha sido acusado de delitos y ha negado conocer los crímenes de Epstein.

Tras la publicación, el Departamento de Justicia difundió imágenes en redes sociales que muestran a Clinton junto a Ghislaine Maxwell y otras personas con los rostros ocultos.

En respuesta, el exjefe adjunto de gabinete de Clinton, Angel Urena, acusó a la Casa Blanca de intentar desviar la atención. "Pueden publicar todas las fotos borrosas que quieran, pero esto no trata sobre Bill Clinton", afirmó.

Reacciones políticas y la opinión pública

Trump ordenó el mes pasado investigar los vínculos de Clinton con Epstein, una decisión que sus críticos interpretaron como un intento de alejar el foco de su propia relación pasada con el financista.

El fiscal general adjunto Todd Blanche informó al Congreso que los nombres de más de 1,200 víctimas o familiares fueron censurados para proteger su identidad. La Casa Blanca sostuvo que la divulgación demuestra su compromiso con la transparencia y con las víctimas, aunque omitió que la publicación se produjo por mandato legislativo.

La reacción en el Congreso fue inmediata. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que los documentos divulgados representan solo una fracción del total. El congresista republicano Thomas Massie, impulsor de la ley, sostuvo que la entrega incumple "el espíritu y la letra" de la normativa, que exigía revelar informes internos y correos electrónicos sobre la gestión del caso Epstein, materiales que no aparecen en esta tanda.

El tema ha generado malestar entre votantes de Trump. Solo el 44 % de los republicanos aprueba su manejo del caso Epstein, frente a un 82 % de aprobación general, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos, en un contexto previo a las elecciones legislativas de 2026.

Divulgaciones anteriores revelaron contactos de Epstein con figuras de alto perfil, entre ellas Steve Bannon, Larry Summers, Peter Thiel y Andrew Mountbatten-Windsor. En el ámbito financiero, JPMorgan Chase pagó 290 millones de dólares en 2023 para resolver demandas de víctimas que alegaban que la entidad ignoró durante años las actividades de Epstein.