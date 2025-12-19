EE. UU. anuncia cargos contra más de 70 miembros de la banda criminal Tren de Aragua

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a 70 miembros del Tren de Aragua. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos anunció el jueves cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua, incluidos su jefe, "Niño Guerrero" y sus principales lugartenientes, informó el Departamento de Justicia.

"Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública", aseguró la Fiscal General, Pam Bondi, citada en un comunicado.

Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos

"Tren de Aragua es un cártel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses", acusó el vicefiscal general, Todd Blanche, también citado en el texto.

En el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", actualmente en fuga, por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"El Cártel de los Soles es (...) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", explica el comunicado de esa jurisdicción.

Washington mantiene en vigor una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de el "Niño Guerrero".

El Tren de Aragua está sometido igualmente a sanciones económicas, para intentar bloquear sus actividades en todo el mundo.

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro ayudantes del "Niño Guerrero", entre ellos Yohan Jose Romero, alias "Johan Petrica", y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias "Juancho".

Destacan también los cargos de secuestro, tortura y asesinato contra once pandilleros en Nuevo México, que además protagonizaron una balacera en Colorado contra un grupo rival.

Cargos contra más de 200 miembros

Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua desde enero de este año, destacó el comunicado.

En el sistema judicial estadounidense, una presentación pública de cargos significa que las autoridades revelan las acusaciones que fueron presentadas ante un gran jurado previamente, tras investigaciones en secreto que pueden durar años.