Estados Unidos ataca dos embarcaciones más en el Pacífico Oriental

Una de las embarcaciones utilizadas para el transporte de drogas en el Pacífico Oriental, momentos antes de ser impactada durante una operación marítima de Estados Unidos contra el narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos informó este viernes que eliminó a cinco narcotraficantes durante un ataque contra dos embarcaciones que navegaban en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte de su ofensiva marítima contra el tráfico de drogas. La operación fue confirmada por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el comunicado, la acción ocurrió el 18 de diciembre y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Comando Sur señaló que se trató de "ataques cinéticos letales" contra dos buques operados por organizaciones designadas por Estados Unidos como terroristas.

Según la información oficial, labores de inteligencia confirmaron que ambas embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban activamente en operaciones de transporte de drogas.

El resultado del ataque fue la muerte de cinco hombres identificados como "narcoterroristas": tres en la primera embarcación y dos en la segunda. Las autoridades estadounidenses aseguraron que ningún miembro de sus fuerzas militares resultó herido durante la operación.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known... pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

El Comando Sur difundió además imágenes de video que muestran una de las embarcaciones antes de ser impactada, como parte de la documentación pública de la operación.

Bombardeos a embarcaciones sospechosas

Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos y acciones armadas contra embarcaciones sospechosas que operan en rutas marítimas estratégicas, en el marco de una campaña regional orientada a frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

Según cifras oficiales citadas por autoridades estadounidenses, el número de muertes asociadas a esta campaña supera ya las 100 personas.

Washington sostiene que los blancos de estas operaciones pertenecen a organizaciones previamente catalogadas como terroristas extranjeras, lo que, según el gobierno estadounidense, habilita el uso de fuerza letal en escenarios internacionales. La estrategia se apoya en un esquema combinado de control naval, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia conjunta con países de Sudamérica y Centroamérica.

Interrumpir cadenas criminales

Funcionarios estadounidenses han reiterado que estas acciones cumplen con los estándares del derecho internacional y responden a amenazas concretas contra la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido en varias ocasiones este tipo de operaciones como un mecanismo para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto.

En paralelo a las acciones en el mar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno prepara nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, ampliando la ofensiva hacia operaciones en tierra.

Trump ha acusado reiteradamente a Venezuela de ser un epicentro del tráfico internacional de cocaína y ha señalado al llamado "Cártel de los Soles", que vincula al entorno del presidente Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera.

"No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas", declaró recientemente el mandatario. En otra comparecencia, añadió que las operaciones terrestres serían incluso más efectivas: "En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar".

Las rutas del Pacífico Oriental han sido históricamente corredores clave para el tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas con destino a Estados Unidos.

Agencias como la DEA y la Guardia Costera estadounidense advierten que los carteles emplean embarcaciones rápidas, de bajo perfil y con motores de alta potencia, diseñadas para evadir radares y dificultar la persecución en alta mar.