Espaillat y Goldman inspeccionan instalaciones de ICE en Manhattan tras orden judicial

Los congresistas Dan Goldman y Adriano Espaillat tras la visita en un centro de detención de ICE en Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

Los congresistas estadounidenses Adriano Espaillat (NY-13) y Dan Goldman (NY-10) accedieron este martes a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicadas en el 26 Federal Plaza, en Manhattan, para realizar una visita de supervisión legislativa, luego de que un tribunal federal fallara a favor de varios legisladores que demandaron a la Administración Trump por negarles el ingreso a estos centros.

La inspección marca la primera vez que, durante la Administración Trump, se permite a miembros del Congreso entrar a dichas instalaciones para verificar las condiciones de detención de inmigrantes y el cumplimiento de la ley federal.

Ambos legisladores denunciaron haber encontrado a personas detenidas por más de tres días en celdas sin acceso a duchas, con baños limitados y sin camas adecuadas.

"El edificio no está diseñado para albergar detenidos. La presión por cumplir metas de deportación irreales está creando una crisis humanitaria", afirmó Espaillat.

El legislador sostuvo que la política migratoria vigente obliga a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a incumplir normas básicas y advirtió que "esta no es la manera en que Estados Unidos debe hacer cumplir sus leyes".

Por su parte, Goldman señaló que la visita confirmó "violaciones claras de la ley y de los valores estadounidenses", al detallar que inmigrantes no violentos permanecen retenidos sin condiciones mínimas ni acceso oportuno a familiares o abogados. El congresista aseguró que continuará realizando inspecciones, incluso sin previo aviso, para exigir rendición de cuentas al ICE.

El acceso se produjo tras una decisión emitida el pasado 17 de diciembre por un tribunal de distrito de Estados Unidos, que falló a favor de 12 miembros del Congreso —incluidos Espaillat y Goldman— que impugnaron la política del ICE de restringir las visitas de supervisión legislativa.

La sentencia suspendió temporalmente la normativa que exigía un aviso previo de siete días y que prohibía el ingreso a oficinas de campo del organismo.

Implicaciones legales y propuestas legislativas

La ley federal, específicamente la Sección 527 de la Ley de Asignaciones del DHS para el año fiscal 2024, autoriza a los miembros del Congreso a visitar instalaciones del ICE donde se detiene a personas no ciudadanas sin necesidad de aviso previo. No obstante, durante este año, múltiples legisladores denunciaron que se les impidió ejercer esta facultad.

En paralelo, Espaillat y Goldman, junto a otros congresistas, impulsan la Ley de Protección del Debido Proceso en los Tribunales de Inmigración, una iniciativa que busca impedir arrestos de inmigrantes en sedes judiciales mientras asisten a audiencias, salvo que exista una orden judicial. La propuesta pretende reforzar garantías legales para quienes mantienen procesos migratorios activos en Estados Unidos.