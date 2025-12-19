Día D para que el gobierno de Trump publique el expediente Epstein

Donald y Melania Trump junto a Jeffrey Epstein y su esposa, Ghislaine Maxwell. ( FUENTE EXTERNA )

Donald Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de publicar el archivo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. De vuelta en la Casa Blanca, exhortó a su base a pasar página, pero este viernes, acorralado por el Congreso, debe finalmente cumplir su compromiso.

Tras haberse resistido a acatar la medida hasta el último plazo previsto por la ley, se supone que el gobierno del mandatario republicano publicará a lo largo del día los documentos que tiene de este caso, que sacude a Estados Unidos desde hace muchos años.

"Esperamos que el gobierno cumpla", declaró Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien advirtió que en caso contrario habrá "una fuerte reacción" también de los republicanos.

Para el público y las víctimas, la publicación de todo el expediente constituye la mejor ocasión para arrojar luz sobre el escándalo.

Epstein, un financista neoyorquino condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump, que regresó al poder en enero, tomó por sorpresa a sus partidarios al instarlos a olvidar el asunto, que califica de "farsa" magnificada por la oposición demócrata.

Sin embargo, el presidente estadounidense no pudo impedir que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, y tuvo que promulgarla el 19 de noviembre.

La norma da un plazo de 30 días para acatarla, que se cumplen este viernes.

"Amigos demócratas de Epstein"

La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en un memorando que no habían descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones penales. El anuncio molestó al movimiento MAGA de Trump.

Los documentos esperados podrían incomodar a numerosas personalidades, especialmente del mundo de los negocios, la política o el espectáculo, que gravitaban en la órbita del financiero. Incluido Trump, durante mucho tiempo cercano a Jeffrey Epstein hasta su distanciamiento en los años 2000.

El magnate, por entonces también una figura del jet set neoyorquino, siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y asegura haberse distanciado de él mucho antes de que la justicia lo investigara.

La semana pasada, legisladores de la oposición publicaron una nueva serie de fotos en las que se ve a Epstein en compañía del expresidente demócrata Bill Clinton, de empresarios exitosos como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado.

"Es hora de que el Departamento de Justicia haga público el expediente", enfatizaron el jueves esos legisladores, tras difundir 68 nuevas fotos obtenidas de los albaceas de Epstein.

La Casa Blanca sostuvo la semana pasada que "la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein de lo que los demócratas jamás hicieron, al publicar miles de páginas de documentos y pedir nuevas investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein".

La oposición, por su parte, teme una posible manipulación del expediente antes de su publicación.

Dos senadores demócratas reclamaron en una carta abierta al inspector general del Departamento de Justicia una "auditoría independiente" para garantizar que nada haya sido "ni manipulado ni ocultado".