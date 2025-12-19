El sacerdote dominicano Manuel de Jesús Rodríguez, designado como obispo en una Diócesis de Florida

El reverendísimo dominicano Manuel de Jesús Rodríguez como nuevo Obispo de la Diócesis de Palm Beach, en Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El papa León XIV nombró este viernes al obispo electo de origen dominicano Manuel de Jesús Rodríguez como nuevo obispo de la Diócesis de Palm Beach, en Florida, en sustitución de Gerald Barbarito, quien se retira a los 75 años.

De acuerdo con el medio The Tablet, Rodríguez, nativo de Moca, relató que recibió la noticia mediante una llamada del cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, alrededor de las 4:30 de la tarde del 14 de diciembre. Confesó que inicialmente no creyó que la llamada fuera real.

Hasta el momento de su designación, Rodríguez se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en Corona, Queens, Nueva York.

Su ordenación episcopal e investidura en la Diócesis de Palm Beach se celebrarán próximamente en la Catedral de San Ignacio de Loyola, según informó un portavoz de la Diócesis de Brooklyn.

"Empecé a asustarme cuando me di cuenta de que era una llamada legítima", dijo Rodríguez. "Fue una gran sorpresa. Ni en mis mejores sueños pensé que me iría de Brooklyn".

Rodríguez estaba incardinado en la Diócesis de Brooklyn desde el 29 de junio de 2012.

"Soy sacerdote de Brooklyn y estoy muy feliz de serlo, pero cuando la Iglesia llama, hay que responder", expresó al medio.

Perfil de Rodríguez

Nacido el 15 de enero de 1974 en República Dominicana, el obispo electo Manuel de Jesús Rodríguez ingresó a la Orden Salesiana en 1993 e hizo su profesión solemne en 2022.

Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 2004 en Santo Domingo. Es abogado canónico, con amplia experiencia en derecho penal canónico y liderazgo pastoral.

Estudió en la Pontifica Universidad Madre y Maestra (Pucmm), donde se licenció de Filosofía y Derecho.

En la República Dominicana se desempeñó como director del Colegio Don Bosco, en Santo Domingo (2004-2008) y del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (2008-2009).

Además de sus responsabilidades parroquiales, ocupó altos cargos judiciales en la Diócesis de Brooklyn, entre ellos promotor de justicia y delegado del obispo diocesano para casos penales. Habla con fluidez inglés, español, italiano y francés.

Rodríguez ha servido en cuatro parroquias de la Diócesis de Brooklyn. Fue vicario parroquial en la parroquia St. Michael, en Sunset Park, de 2009 a 2011; párroco de Ss. Peter and Paul, en Williamsburg, de 2011 a 2014; párroco de Presentation of the Blessed Virgin Mary, en Jamaica, de 2014 a 2020; y párroco de Our Lady of Sorrows, en Corona, desde 2020 hasta su nombramiento en Palm Beach.

La Diócesis de Palm Beach abarca cinco condados del sureste de Florida y cuenta con más de 260,000 católicos. Se caracteriza por su diversidad, con una fuerte presencia haitiana, criolla y asiática, así como una población hispana en constante crecimiento.