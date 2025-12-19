Médicos en PR denuncian dominicano muere sin recibir atención médica por miedo a ser detenido

Identifican como Félix Julián Cabrera, el obrero dominicano que falleció luego de sufrir un aparente ataque al corazón y no acudir a un hospital por temor a ser detenido por las autoridades migratorias en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Un obrero dominicano de 66 años murió en la madrugada del lunes en la casa de su hermano, en la comunidad de Villa Carolina, en Puerto Rico, luego de sufrir un aparente ataque al corazón y no acudir a un hospital por temor a ser detenido por las autoridades migratorias, informó el Colegio de Médicos Cirujanos, según indica el periódico El Nuevo Día.

El fallecido fue identificado como Félix Julián Cabrera, quien llevaba muchos años residiendo en la isla y trabajaba en el sector de la construcción.

Según relató el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, Cabrera padecía hipertensión y sufría dolores recurrentes en el pecho, pero evitaba buscar atención médica por miedo a ser deportado.

Problemas cardíacos

"Ya traía indicios de que tenía problemas cardíacos, pero él temía ir al hospital porque pensaba que le iban a llamar a Migración. Él tenía temor de ser deportado. Eso le costó la vida, porque no buscó ayuda médica", expresó Rodríguez, quien acompañó a la familia tras el fallecimiento.

Cabrera murió mientras dormía, luego de regresar de una jornada laboral extensa. Su hermano, Héctor Cabrera, declaró a medios locales que el mayor temor del fallecido era ser arrestado si acudía a un centro de salud.

Cuando intentó despertarlo alrededor de las 6:00 de la mañana, ya había fallecido.