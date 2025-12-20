×
Día de los Dominicanos Ausentes
Día de los Dominicanos Ausentes

Día de los Dominicanos Ausentes: una diáspora joven y en expansión

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la diáspora dominicana

    Expandir imagen
    Día de los Dominicanos Ausentes: una diáspora joven y en expansión
    Fotografía de archivo de dominicanos residentes en el exterior llegando a su natal país. (DIARIO LIBRE)

    Este 20 de diciembre se conmemora el Día de los Dominicanos Ausentes, una fecha dedicada a reconocer a los ciudadanos dominicanos que viven fuera del territorio nacional y que, desde distintos países, mantienen un vínculo activo con la República Dominicana a través de aportes económicos, culturales y sociales.

    La comunidad dominicana en el exterior continúa en constante crecimiento. Al cierre de diciembre de 2024, 2,874,124 dominicanos se habían establecido oficialmente fuera del país, lo que representa un aumento de 27,408 personas con relación a 2023, de acuerdo con el cuarto Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior, elaborado por la oficina de investigación del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).

    La mayoría emigró a USA

    Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la diáspora dominicana, con 2,398,009 residentes, equivalente al 83 % del total. En segundo lugar figura España, donde residen 201,162 dominicanos, lo que representa un 7 % de la población dominicana en el exterior.

    El informe también destaca que las mujeres representan el 53.5 % de la diáspora, mientras que un 37.2 % de los dominicanos residentes fuera del país tiene menos de 25 años, lo que evidencia una comunidad joven y con alta capacidad de inserción laboral y social en los países de acogida.

    Los datos fueron recopilados a partir de fuentes oficiales de 119 países, incluyendo por primera vez naciones como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto, que se incorporan a la investigación tras cuatro años de levantamiento estadístico.

    Temor e incertidumbre 

    La conmemoración de este día llega además en un contexto marcado por presiones derivadas de las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que han afectado de manera directa a comunidades migrantes, incluidos los dominicanos, cuyo principal destino histórico de emigración es Estados Unidos.

    Ante este escenario, algunos dominicanos han optado por acogerse a la deportación voluntaria, mientras que otros enfrentan un clima constante de temor e incertidumbre, viviendo bajo la presión diaria de posibles operativos migratorios y arrestos, según han reportado organizaciones comunitarias y líderes de la diáspora.

    Pese a estos desafíos, el Día de los Dominicanos Ausentes resalta la resiliencia de una comunidad que continúa siendo un pilar económico, social y cultural para la República Dominicana, y un puente permanente entre el país y el resto del mundo.

    ¿Dónde viven los dominicanos en el exterior?

    1. EE. UU. 2,398,009

    2. España 201,162

    3. Italia 29,791

    4. Chile 22,836

    5. Canadá 22,125

    6. Países Bajos 17,979

    7. Venezuela 11,399

    8. México 10,539

    9. Panamá 8,785

    10. Francia 8,699 (no incluye territorios de ultramar)

    11. Reino Unido 8,149

    12. Argentina 7,817

    13. Alemania 6,580

    14. Suiza 5,851

    15. Costa Rica 4,905

    16. Bélgica 3,520

    17. Austria 3,310

    18. Haití 2,377

    19. Antigua y Barbuda 2,214

    20. Brasil 2,037

