El papa León XIV nombró el viernes al padre Manuel de Jesús Rodríguez, sacerdote que actualmente sirve en Corona, Queens, como obispo de Palm Beach, Florida —hogar de Mar-a-Lago—. Rodríguez es un sacerdote originario de la República Dominicana, conocido por su defensa de los migrantes y de los pobres.

Rodríguez nació en la República Dominicana, llegó a Nueva York en 2009 y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora de los Dolores, una dinámica comunidad de Queens con unos 17,000 fieles, en su mayoría inmigrantes.

Conocido por acompañar a los migrantes y a los pobres, Rodríguez y su equipo pastoral han ayudado a familias que enfrentan procesos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, como obispo electo, pastoreará a unos 260,000 católicos en la Diócesis de Palm Beach, que incluye de manera notable el complejo Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump.

Un mensaje claro del papa León XIV

La decisión del papa León de colocar a un defensor de los derechos de los inmigrantes en lo que muchos consideran el "patio trasero" de Trump envía un mensaje claro.

Una "espinita" para Trump

El nombramiento de Rodríguez se alinea con el patrón del papa León XIV de cuestionar las políticas antiinmigrantes impulsadas durante la administración Trump, con la que ha mantenido diferencias expresadas incluso a través de mensajes en redes sociales.

En noviembre pasado, los obispos de Estados Unidos, haciéndose eco de León, emitieron un "mensaje especial" en el que condenaron las deportaciones masivas del Gobierno de Trump y la "vilificación" de los migrantes.

El cardenal Blase Cupich, uno de los principales aliados de León en Estados Unidos y mentor del arzobispo designado de Nueva York, Ron Hicks, advirtió recientemente que las redadas migratorias "hieren el alma de nuestra ciudad" y afirmó que "la Iglesia está con los migrantes".

Desafíos en Florida

Florida se encuentra en la primera línea de varios de los temas que preocupan al papa León XIV, desde la inmigración hasta el cambio climático —con el aumento del nivel del mar que amenaza a Miami y Palm Beach— y la atención a los pobres.