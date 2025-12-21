Espaillat impulsa iniciativa para reducir el costo de la energía a los hogares estadounidenses

El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, se unió al senador Edward J. Markey para presentar una legislación que busca proteger a los consumidores de los aumentos en los servicios públicos, al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

El proyecto, denominado Ley para la Reducción de los Costos Energéticos de los Estadounidenses, instruye al presidente a prohibir la mayoría de las exportaciones estadounidenses de gas natural, debido a su contribución al aumento de los costos de la energía para los hogares, explicó Espaillat en un comunicado de prensa.

"Me enorgullece unirme al senador Markey, a la representante Clarke y a nuestros colegas para presentar esta legislación, que restablecería la prohibición de exportación de combustibles fósiles que fue levantada en 2015 a instancias de multimillonarios magnates del petróleo, y aliviaría la carga económica que las facturas de energía representan para los estadounidenses", expresó Espaillat.

De acuerdo con el representante por el distrito 13 de Nueva York, esta no sería la primera vez que el Congreso prohíbe la exportación de combustibles fósiles. En 1975, el Congreso aprobó una prohibición de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural, la cual fue derogada en 2015.

"La Ley para la Reducción de los Costos Energéticos de los Estadounidenses tendría un impacto inmediato en las facturas de energía de los estadounidenses, que se han disparado en el último año, con muchos hogares experimentando aumentos de dos dígitos en las tarifas que pagan", dijo Espaillat, quien defendió la necesidad de impulsar las energías renovables.

En la nota, el congresista señala que, d esde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, los hogares estadounidenses han pagado 12,000 millones de dólares más por gas natural que el año anterior, principalmente debido al aumento continuo de las exportaciones de GNL , lo que representa un promedio de 124 dólares adicionales por hogar.

Estados Unidos es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo. Las ocho terminales de exportación de GNL del país consumen más gas natural que 73 millones de hogares estadounidenses en conjunto.

Los que respaldan el proyecto

La iniciativa cuenta con el copatrocinio de los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Ron Wyden (D-Ore.), Jeff Merkley (D-Ore.) y Bernie Sanders (I-Vt.); las representantes Yvette Clarke (D-N.Y.) y Rashida Tlaib (D-Mich.), así como la delegada Eleanor Holmes Norton (D-D.C.). Clarke ya había coliderado anteriormente este proyecto de ley junto a Espaillat en la Cámara de Representantes.

Asimismo, la propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones como Food & Water Watch, Beyond Dirty Fuels, el Centro para la Diversidad Biológica, Sierra Club, Public Citizen, Earthworks, WE ACT for Environmental Justice, Greenpeace USA, League of Conservation Voters, 350NYC, 350Hawaii, Bronx Council for Environmental Quality y New York Restoration Project, entre otras.