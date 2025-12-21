Tras 15 años de ausencia, una dominicana regresa a RD para reencontrarse con su familia en Navidad

Rafaela Viola Mercedes, de 50 años, se funde en un abrazo con familiares y amigas que acudieron a recibirla al Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Con una maleta en mano, cargada no solo de ropa, sino también de recuerdos, nostalgia y emociones, Rafaela Viola Mercedes, de 50 años, volvió a pisar suelo dominicano tras 15 años de ausencia.

Su regreso, largamente esperado, está marcado por la alegría del reencuentro familiar y el dolor de una pérdida que no pudo acompañar de cerca: la muerte de su madre, cuyo entierro se realizó en el país mientras ella permanecía en el extranjero.

Rafaela reside en Italia, nación a la que emigró en busca de mejores oportunidades laborales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/whatsapp-image-2025-12-20-at-184657-67f82381.jpeg Rafaela Viola Mercedes a su llegada al país.

Allí ha trabajado durante años como camarera y en el área de la belleza, oficios que, según explica, implican largas jornadas y poco descanso.

"Allá se trabaja mucho, los horarios son fuertes, y cuando uno está en eso se le va el tiempo sin darse cuenta", comentó.

Su prolongada ausencia no fue una decisión voluntaria. Primero, los inconvenientes con sus documentos le impidieron viajar. Luego, la enfermedad de su madre la obligó a permanecer en Italia para cuidarla.

"Mi mamá se enfermó y yo tenía que estar ahí con ella. Después, cuando falleció, alguien tenía que quedarse haciendo los trámites para poder traer su cuerpo a República Dominicana", relató visiblemente emocionada.

Su madre murió hace un año y seis meses. Aunque sus restos fueron trasladados al país, Rafaela no pudo viajar en ese momento.

Un viaje para cerrar un ciclo

Este viaje representa, además del reencuentro familiar, una necesidad emocional pendiente: visitar la tumba de su madre y cerrar un ciclo.

"Ahora pude venir para verla, para saber dónde está sepultada y para estar con los míos", expresó.

Durante su estadía, que se extenderá por un mes, planea compartir con su padre, hermanos, sobrina y amistades cercanas. Fueron precisamente familiares y amigas quienes la recibieron a su llegada, en medio de abrazos, lágrimas y sonrisas.

"Aquí no tengo hijos, pero tengo a mi papá, mis hermanos, mi sobrina... eso es lo más importante", dijo.

Para esta dominicana, una de las partes más difíciles de vivir tantos años fuera es la distancia emocional con su gente y su cultura.

"Lo más duro es pensar en todo lo que dejaste atrás: la familia, los amigos, las costumbres", señaló.

Aunque reconoce que Italia comparte algunos elementos culturales con República Dominicana, como la religión católica, asegura que la experiencia no es la misma.

"Es parecido en algunas cosas, pero también muy diferente. El dominicano es más cálido", afirmó.

Admite que muchas veces soñó con este momento: volver a su tierra, disfrutar del calor, la comida criolla y las tradiciones navideñas.

"Uno extraña el sazón, la gente, el ambiente... aquí todo se siente distinto", aseguró.

Su regreso en plena temporada navideña tiene un significado especial. Más allá de la celebración, representa un tiempo de reflexión, sanación y reconexión con sus raíces. "Volver siempre hace falta, aunque sea por poco tiempo", concluyó.