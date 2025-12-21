Hallan a dos mujeres muertas en una misma zona de El Bronx con días de diferencia

Logo del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por las siglas de su nombre en inglés. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer, identificada hasta el momento solo por su origen hispano, fue rescatada sin vida de las aguas del Pugsley Creek, en El Bronx, la mañana del jueves, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), los agentes recibieron una llamada al 911 alrededor de las 11:00 de la mañana alertando sobre un cuerpo flotando cerca de la intersección de las avenidas Gildersleeve y Husson.

Al llegar al lugar, los rescatistas sacaron a la mujer del agua, pero se encontraba inconsciente y fue declarada muerta en la escena por los servicios de emergencia.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero las autoridades indicaron que se trata de una mujer de 58 años.

Las autoridades indicaron que aún no está claro si cayó al agua de manera voluntaria, accidental o como resultado de un acto criminal. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York (OCME) determinará la causa oficial de la muerte.

El segundo caso

Este caso ocurre pocos días después de otro hallazgo similar en El Bronx. El pasado martes, Lydia Marzán, de 72 años, fue encontrada sin vida en las afueras del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), aproximadamente a una milla de su residencia.

Según fuentes policiales, Marzán presentaba una laceración en una mano y una abrasión sobre un ojo. A pesar de las bajas temperaturas, vestía únicamente una camisa, ropa interior y calcetines. Varias prendas de vestir fueron halladas cuidadosamente dobladas en la acera, cerca de donde fue encontrada.

Un portavoz del NYPD informó a Norwood News que los agentes respondieron a una llamada al 911 a las 6:49 a.m. del martes 16 de diciembre, sobre una persona que necesitaba asistencia en el 2900 de Southern Boulevard, dirección del NYBG.

Las autoridades solicitan la colaboración del público. Cualquier persona con información relacionada con estos casos puede comunicarse de manera confidencial con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477), en español al 1-888-57-PISTA (74782), a través del portal crimestoppers.nypdonline.org, o enviando un mensaje de texto al 274637 (CRIMES) seguido de TIP577.