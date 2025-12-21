Fuerzas de Estados Unidos persiguen a un petrolero de Venezuela en el Caribe

La Guardia Costera de Estados Unidos perseguía el domingo en aguas del Caribe a otro petrolero presuntamente sancionado, dijo a la AFP un alto funcionario, cuando Washington aumenta la presión contra tanqueros de crudo relacionados con Caracas.

La "persecución activa" en el mar Caribe ocurre un día después de que la misma fuerza incautara la segunda nave frente a costas de Venezuela en dos semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 16 de diciembre un bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde Venezuela, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados en el país sudamericano rico en petróleo.

El petrolero Bella 1

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe una flota de naves de guerra en el contexto de una operación contra el narcotráfico, la cual Caracas señala de ser una campaña de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Los guardacostas de Estados Unidos están en persecución activa de un navío sancionado que participa de la evasión ilegal de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial", afirmó a la AFP un funcionario estadounidense bajo anonimato.

Más temprano, la nave fue identificada por medios estadounidenses como el petrolero Bella 1, bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y el grupo proiraní Hezbolá.

Según el sitio TankerTrackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

Las fuerzas estadounidenses se aproximaron al tanquero la noche del sábado e intentaron interceptarlo, según el diario The New York Times, que citó funcionarios no identificados.

Estados Unidos ya incautó dos buques acusados de transportar crudo venezolano. El último, el Centuries, fue interceptado el sábado por la Guardia Costera estadounidense durante una operación calificada por Caracas de "robo y secuestro".

Una revisión de la AFP determinó que el Centuries no aparecía en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

Entre tanto, el gobierno venezolano informó este domingo de una salida rutinaria de un buque no sancionado de la empresa estadounidense Chevron hacia Estados Unidos, "con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.