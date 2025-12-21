El padre Manuel de Jesús Rodríguez, el primer obispo de EE. UU. nacido en República Dominicana

El reverendísimo Manuel de Jesús Rodríguez, obispo electo de Diócesis Católica de Palm Beach. ( FUENTE EXTERNA )

El reverendísimo Manuel de Jesús Rodríguez, nombrado el viernes 19 de diciembre como sexto obispo de la Diócesis Católica de Palm Beach, Florida, se convierte en el primer sacerdote nacido en la República Dominicana en alcanzar el episcopado en la historia de la Iglesia católica en Estados Unidos.

Es, además, el segundo obispo de origen dominicano en el país, después de Joseph Armando Espaillat II, ordenado obispo auxiliar en 2022.

Rodríguez, nacido en Moca el 15 de enero de 1974, llega a Palm Beach para suceder al obispo Gerald M. Barbarito, tras haber servido por más de una década en la Diócesis de Brooklyn, perteneciente a la provincia eclesiástica de Nueva York.

Rodríguez es abogado canonista, con amplia experiencia en derecho penal canónico. Posee un doctorado, así como títulos de licenciatura y maestría obtenidos en universidades de Estados Unidos, España, Italia y la República Dominicana, según una nota publicada por la Diócesis de Brooklyn.

En el país, estudió en la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo títulos en Filosofía y Derecho.

Rodríguez se convirtió en ciudadano de Estados Unidos en 2018, según destacan medios estadounidenses.

Cuándo asumirá funciones el padre Rodríguez

En el caso de Rodríguez, se espera que el obispo electo inicie oficialmente su ministerio en la Diócesis de Palm Beach a comienzos del próximo 2026.

Rodríguez fue presentado oficialmente el pasado viernes durante una conferencia de prensa celebrada en la Catedral de San Ignacio de Loyola y presidida por Barbarito que fue nombrado obispo emérito después de que el papa León XIV aceptara su renuncia, la cual presentó al cumplir los 75 años, como establece el derecho canónico,

La fecha de su ordenación episcopal e investidura aún está por determinar. No obstante, la Diócesis de Palm Beach indicó en su mensaje de bienvenida que la ceremonia se realizará durante una misa en la Catedral de San Ignacio de Loyola, "en una fecha futura" y cuyos detalles se darán "próximamente".

Una vez investido, el obispo Rodríguez asumirá como pastor principal de la Diócesis de Palm Beach, que cuenta con aproximadamente 260,000 católicos, distribuidos en 54 parroquias y misiones.

La Diócesis de Palm Beach, fundada por el papa San Juan Pablo II en 1984, abarca los condados de Palm Beach, Martin, St. Lucie, Indian River y Okeechobee, con una extensión aproximada de 10,000 kilómetros cuadrados.

Atiende a una población total de más de dos millones de habitantes, asistidos por casi 300 sacerdotes y diáconos, y cuenta con 20 escuelas católicas de nivel primario y secundario.

Paso por la Diócesis de Brooklyn

Rodríguez fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 2004 en Santo Domingo. Llegó a la Diócesis de Brooklyn en 2009, donde fue asignado como vicario parroquial de la parroquia San Miguel, en Sunset Park (Brooklyn), hasta 2011. Entre 2011 y 2014 sirvió como párroco de la Parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en Williamsburg, período durante el cual fue incardinado en la diócesis el 29 de junio de 2012. Posteriormente, fue párroco de la Parroquia de la Presentación de la Santísima Virgen María, en Jamaica (Queens), entre 2014 y 2020, y desde ese año se desempeña como párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Corona. Además de sus responsabilidades parroquiales, ha ocupado diversos cargos diocesanos de alto nivel, entre ellos el de Promotor de Justicia. Habla cuatro idiomas: español, inglés, italiano y francés.

El obispo dominicano nacido en la diáspora

En la misma provincia eclesiástica de Nueva York sirve también Joseph Armando Espaillat II como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Nueva York. El religioso nació el 27 de diciembre de 1976 en Nueva York, luego de que sus padres emigraran desde la República Dominicana.

Espaillat fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 2003 y designado obispo auxiliar de Nueva York en enero de 2022, convirtiéndose en el primer obispo de origen dominicano en ocupar ese cargo en la arquidiócesis.

Su ordenación episcopal se celebró el 1 de marzo de 2022 en la Catedral de San Patricio, en Manhattan. Con 45 años, fue considerado en ese momento el obispo católico más joven de Estados Unidos y uno de los más jóvenes del mundo. Actualmente es el cuarto obispo más joven en Estados Unidos.

Antes de su nombramiento, Espaillat se desempeñó como párroco de la iglesia San Antonio de Padua, en El Bronx, cargo al que fue designado en 2015. También ostenta el título de obispo titular de Tagarbala, una sede histórica de carácter simbólico y canónico, sin responsabilidades administrativas.