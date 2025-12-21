Apagón en San Francisco: mayoría de hogares afectados recuperan la electricidad

El icónico puente de San Francisco se ve iluminado en el fondo, mientras dos personas están a oscuras. ( FUENTE EXTERNA )

La electricidad se restableció en la mayoría de los hogares de San Francisco afectados en la noche del sábado por un gran apagón en esta ciudad estadounidense, anunció el domingo por la mañana la principal empresa eléctrica local.

El suministro eléctrico se restableció a las 07:30 hora local para unos 110,000 de los cerca de 130,000 clientes afectados por el corte, precisó Pacific Gas & Electric Company en un comunicado publicado en X.

Según las autoridades de la ciudad y la empresa, el gran corte de electricidad fue provocado por un incendio en una subestación eléctrica.

El incidente provocó daños "importantes y extensos", precisó la empresa, advirtiendo que "las reparaciones serán complejas".

Impacto del apagón

Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800,000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas.

"Sé que ha sido un día difícil", declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.

Partes de la ciudad estaban cubiertas por neblina y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.

La abrupta baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es "devastador" para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.