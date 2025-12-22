Trump hará un anuncio importante este lunes desde Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( ARCHIVO )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar un anuncio este lunes por la tarde junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, desde su residencia de Mar-a-Lago.

El evento, que se llevará a cabo desde la residencia presidencial de Mar-a-Lago, está programado para las 4:30 p.m. hora del Este (9:30 p.m. GMT), aunque la Casa Blanca no ha revelado detalles específicos sobre el contenido del anuncio.

Este encuentro ocurre en medio de una creciente tensión con Venezuela, enmarcada por una serie de incautaciones de petroleros por parte de la Guardia Costera estadounidense.

Las autoridades estadounidenses han intensificado su presencia en las aguas del Caribe y el Atlántico, en un esfuerzo por frenar las actividades de transporte de crudo por parte de Venezuela.

Te puede interesar Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela

Venezuela

Estados Unidos interceptó este domingo un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

El estado del buque es desconocido y no está claro aún si transportaba crudo venezolano, confirmó un funcionario estadounidense citado por la cadena CNN.

Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.