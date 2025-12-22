Dpto. de Justicia de EE. UU. retira archivos del caso Epstein, incluido uno con una foto de Trump

Varios archivos difundidos recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) en el marco de las investigaciones sobre el traficante sexual Jeffrey Epstein desaparecieron del portal oficial de la institución apenas un día después de su publicación, entre ellos uno que incluía una fotografía del presidente Donald Trump.

Los documentos formaban parte de miles de archivos que el DOJ hizo públicos el viernes 19 de diciembre, un mes después de que Trump firmara la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, que obliga a divulgar y facilitar el acceso a todos los materiales relacionados con las pesquisas federales sobre el caso.

Sin embargo, al menos 16 archivos fueron retirados del sitio web del DOJ al día siguiente, incluida una imagen en la que aparecía Trump, de 79 años, según informó la agencia Associated Press.

¿Por qué fueron retirados archivos del Departamento de Justicia?

Ante la controversia, el fiscal general adjunto Todd Blanche explicó la eliminación de los archivos durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC, donde aseguró que la decisión respondió a la necesidad de proteger a las víctimas.

"Hubo una serie de fotografías que fueron retiradas después de ser publicadas el viernes", afirmó Blanche. "Eso se debe a que un juez en Nueva York nos ordenó escuchar a cualquier víctima o grupo de derechos de víctimas que tuviera preocupaciones sobre el material que estábamos publicando".

El funcionario indicó que, tras recibir alertas sobre posibles riesgos para mujeres que aparecían en algunas imágenes —aunque no estuviera claro si eran víctimas—, el departamento optó por retirar temporalmente esos archivos. "Cuando existen preocupaciones, por supuesto retiramos el material y lo evaluamos", explicó.

Blanche agregó que, de ser necesario, el DOJ realizará ediciones como el difuminado de rostros u otra información sensible antes de volver a publicar los archivos. "Estamos cumpliendo plenamente con el estatuto", afirmó, al tiempo que aseguró que el presidente Trump no tiene "nada" que ocultar en relación con los documentos vinculados a Epstein.

Durante la entrevista, la periodista Kristen Welker preguntó específicamente si una fotografía retirada —que aparentemente mostraba un escritorio con un cajón abierto y una imagen de Trump— fue eliminada por orden judicial.

Blanche respondió que en la foto también aparecían imágenes de mujeres y que, tras conocerse preocupaciones sobre su publicación, el archivo fue retirado. "No tiene nada que ver con el presidente Trump", enfatizó.

El fiscal general adjunto también abordó el retraso en la divulgación total de los archivos, señalando que la ley obliga al DOJ a proteger a las víctimas, lo que ha requerido una revisión exhaustiva de los documentos antes de hacerlos públicos.

El Departamento de Justicia publicó inicialmente cinco conjuntos de datos que incluían alrededor de 3,900 archivos, entre ellos documentos judiciales, fotografías y reportes policiales. Algunos de los materiales divulgados incluyen una copia escaneada del libro Massage for Dummies, un expediente del gran jurado de 119 páginas completamente censurado y un informe en el que una joven denunció que Epstein la amenazó con incendiar su vivienda.

Detalles sobre la divulgación y contenido de los archivos de Epstein

Blanche había advertido previamente que el DOJ no lograría publicar la totalidad de los archivos dentro del plazo de 30 días establecido por la ley. En una publicación en la red social X, explicó que el departamento necesitaba más tiempo para completar las redacciones de cientos de miles de páginas relacionadas con la investigación.

"Se producirán materiales adicionales a medida que nuestra revisión continúe, de acuerdo con la ley y con las protecciones para las víctimas", escribió.

Los archivos divulgados también incluyen imágenes de figuras públicas y celebridades como Bill Clinton, Kevin Spacey y Michael Jackson, entre otros.

Jeffrey Epstein murió en agosto de 2019 a los 66 años. Fue hallado sin vida en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde permanecía detenido a la espera de juicio por cargos federales de conspiración y tráfico sexual. Su muerte fue declarada oficialmente como un suicidio.