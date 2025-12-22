Menor dominicana se salvó de las garras de Epstein porque era "de piel oscura"

Jeffrey Epstein junto a su pareja a bordo de un avión privado. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de la liberación parcial de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso de Jeffrey Epstein, un documento del FBI expone con crudeza el rechazo racista del difunto financista hacia una joven "dominicana de piel oscura" que le fue presentada para su explotación sexual, destacando sus preferencias discriminatorias por edad y raza en el reclutamiento de víctimas menores.

El documento EFTA00004179, parte de los archivos divulgados el viernes bajo la administración Trump y criticados por sus extensas redacciones, incluye notas manuscritas de una entrevista del FBI realizada el 2 de mayo de 2019 a un testigo anónimo.

Estas anotaciones detallan cómo, en un momento de "desesperación" por "quedarse sin chicas", un procurador recurrió a un "gran grupo brasileño" de contactos para abastecer a Epstein, referido como "JE". Sin embargo, cuando se presentó a una "dominicana de piel oscura", Epstein la rechazó explícitamente: "JE no quería chicas españolas ni oscuras", según las notas.

El intermediario, cuya identidad está oculta, argumentó que había traído "chicas jóvenes", pero Epstein replicó: "Sí, pero no oscuras". El testigo describió una escena en un baño donde, tras una ducha, Epstein reprendió al procurador por no cumplir con sus exigencias, ordenándole "seguir buscando chicas" que se ajustaran a sus preferencias.

Aunque no se confirma si Epstein pagó directamente al reclutador, sí remuneró a la joven, subrayando el carácter transaccional y depredador de la operación.

Racismo en el reclutamiento de víctimas

Este incidente ilustra el patrón racista en las demandas de Epstein, quien priorizaba víctimas de ciertas etnias y edades específicas. Las notas también revelan que Epstein verificaba identificaciones para "asegurarse de que tuvieran menos de 18 años", frustrado por errores previos donde le trajeron chicas mayores.

Los encuentros descritos incluyen tocamientos "bruscos" y "ruidos locos" emitidos por Epstein, con fotografías adjuntas de niñas de 14 a 17 años en locaciones neoyorquinas como un apartamento en la 41st Street de Manhattan, Rochester y Brighton Beach.

