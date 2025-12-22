Los requisitos para viajar a Estados Unidos como empleado doméstico

Fachada de la embajada estadounidense en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recordó este lunes que es posible viajar a Estados Unidos acompañado de un empleado doméstico por un período específico y limitado mediante la solicitud de una visa doméstica B1.

En su columna semanal "Pregúntale al cónsul", la misión diplomática explicó que, para que el trámite sea aprobado, el empleador debe contar con una visa B1/B2 válida o ser ciudadano estadounidense que resida en el extranjero.

Además, el empleado doméstico debe haber trabajado para ese empleador durante al menos un año previo a la solicitud.

La visa B1 es temporal y no otorga estatus migratorio en los Estados Unidos. Esto significa que los trabajadores domésticos que viajen bajo esta visa deben regresar a su país de origen una vez finalizado su servicio con el contratante.

Aspectos clave del proceso

Tanto el empleador como el trabajador deben presentarse juntos a la entrevista consular y presentar un contrato laboral que cumpla con el salario mínimo por hora correspondiente al lugar que se visitará en Estados Unidos.

El salario vigente puede consultarse a través del Departamento de Trabajo en su plataforma oficial. La embajada ofrece el siguiente enlace para consultar dicha información.

De acuerdo con la columna, el empleador debe asumir los costos del pasaje aéreo del empleado, así como su alojamiento y alimentación durante toda la estadía en territorio estadounidense.

"Los empleados domésticos gozan de las mismas protecciones legales que cualquier otro trabajador no inmigrante en los Estados Unidos", advierte la embajada, que también facilita este enlace para consultar los derechos laborables aplicables según la legislación federal.