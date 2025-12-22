Antes de ser rechazado en 2019, Epstein hizo dos viajes a RD con años de diferencia

El primer registro documentado del pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein en territorio dominicano data de mayo de 1996, más de una década antes de que se declarara culpable de cargos estatales de prostitución y cumpliera 13 meses en prisión.

Epstein arribó al país el 8 de mayo de 1996 a bordo de un jet HS-125 con matrícula N908JE, que voló desde Teterboro, Nueva Jersey, hasta La Romana. Al día siguiente, la misma aeronave partió desde La Romana con destino a Cockburn Town, en las islas Turcas y Caicos.

Las bitácoras de vuelo confirman ambos desplazamientos. En ese momento, Epstein era un financista influyente sin cargos penales, aunque ya circulaban denuncias privadas que no habían prosperado.

Ese mismo año, Maria Farmer, una artista visual estadounidense, presentó quejas ante las autoridades federales en Nueva York por abusos sexuales cometidos por Epstein contra menores de edad. Las advertencias no derivaron en una acusación formal. Mientras los expedientes se archivaban o se dilataban, la actividad aérea del financista continuó sin obstáculos visibles.

Empiezan las investigaciones en su contra

Las investigaciones comenzaron a tomar forma entre 2005 y 2006, cuando varias familias de Palm Beach, Florida, denunciaron abusos sexuales contra niñas menores de edad. Tras meses de indagatorias, el 27 de marzo de 2006 la policía local arrestó a Epstein, marcando su primera detención formal por estos hechos.

El proceso no cerró el caso. En 2008, Epstein alcanzó un acuerdo judicial que sería ampliamente cuestionado: se declaró culpable de dos cargos estatales en Florida, entre ellos solicitar prostitución a una menor, evitando cargos federales de mayor gravedad.

Fue condenado a 18 meses de cárcel bajo un régimen de work release, que le permitía salir diariamente a trabajar. Años después, esa negociación sería revisada por el Departamento de Justicia.

Epstein ingresó a prisión en junio de 2008 y salió en julio de 2009, cumpliendo solo 13 de los 18 meses de condena.

Tras el acuerdo, Epstein quedó registrado como delincuente sexual y pagó indemnizaciones a las víctimas identificadas por el FBI.

Otros vuelos a RD

La condena de 2008 marcó su primer fallo penal, pero no significó el fin de su movilidad internacional. En marzo de 2011, tres años después de cumplir la sentencia, sus aviones volvieron a incluir a la República Dominicana en sus rutas.

El día 27 de ese mes, el jet N909JE voló desde St. Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses, hasta Punta Cana, con un pasajero identificado como "LV". Ese mismo día se registró el vuelo de regreso y, al día siguiente, la ruta se repitió.

Los registros son consistentes: Punta Cana seguía formando parte del itinerario aéreo de Epstein tras su condena.

El punto de inflexión llegó el 19 de febrero de 2019. Ese día, un Boeing 727 con matrícula N212JE voló desde las Islas Vírgenes hasta Puerto Plata. Las bitácoras confirman el aterrizaje y el posterior regreso a Palm Beach, Florida. A diferencia de ocasiones anteriores, el arribo no implicó una entrada formal al país.

Las autoridades migratorias dominicanas negaron la entrada a Jeffrey Epstein luego de que el financiero estadounidense aterrizara en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a bordo de su avión privado, debido a su condición de agresor sexual registrado en Estados Unidos, según consta en documentos judiciales divulgados posteriormente.

El expediente indica que Epstein no abandonó el aeropuerto ni se le imputó delito alguno en territorio dominicano, limitándose el caso a una inadmisión migratoria.

El episodio en Puerto Plata tuvo repercusiones inmediatas en el régimen de supervisión al que estaba sometido Epstein en Estados Unidos.

En una comunicación fechada el 14 de marzo de 2019, la entonces fiscal general interina de las Islas Vírgenes estadounidenses, Carol Thomas-Jacobs, revocó el procedimiento flexible de notificación de viajes que había estado vigente durante años.

A partir de entonces, se le exigió comparecer en persona con al menos 21 días de antelación para cualquier viaje internacional, entregar un itinerario detallado y notificar presencialmente cualquier modificación.

Epstein había notificado previamente su intención de realizar una visita de un solo día a Puerto Plata. El 16 de febrero de 2019, tres días antes del vuelo, envió un correo electrónico a Shani Pinney, responsable del Registro de Delincuentes Sexuales del Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes estadounidenses, informando su itinerario completo.

En el mensaje detalló que viajaría en su aeronave privada con matrícula N212JE, que aterrizaría en Puerto Plata alrededor de la 1:00 de la tarde y que regresaría ese mismo día a Palm Beach, Florida, donde permanecería hasta el 22 de febrero antes de continuar hacia Nueva York y posteriormente a París.

Su muerte en prisión

En julio de 2019, cuatro meses después de que se le impidiera ingresar a la República Dominicana y mientras esperaba en prisión su juicio por tráfico sexual de menores de edad, Jeffrey Epstein fue hallado en su celda en Manhattan con marcas en el cuello y colocado bajo vigilancia por intento de suicidio.

En ese momento, las autoridades penitenciarias dijeron que no estaba claro si las lesiones, que no fueron graves, habían sido autoinfligidas o el resultado de un ataque. Según las fuentes, Epstein afirmó haber sido golpeado y mencionó a otro recluso condenado por delitos sexuales contra menores.

Sin embargo, apenas un mes después, en agosto de 2019, la Oficina Federal de Prisiones anunció su muerte, señalando que se trató de un suicidio.

La noticia se conoció un día después de que cientos de documentos judiciales fueran revelados en la corte federal de Nueva York, en los que se detallaban nuevas denuncias de abuso sexual contra Epstein y varios de sus allegados.